Fastweb + Vodafone, siglato accordo con AI4I

L'accordo, della durata di tre anni, prevede lo sviluppo e la diffusione di soluzioni di Intelligenza Artificiale per le imprese che operano in particolare nei settori della manifattura avanzata, dell’automotive e sistemi di robotica e dell’automazione.

Il protocollo d’intesa ha l’obiettivo di rafforzare la capacità tecnologica del sistema industriale e imprenditoriale nazionale, facilitando l’accesso a infrastrutture di calcolo computazionale ad alte prestazioni e a soluzioni basate sull’utilizzo di Intelligenza Artificiale.  

Fastweb + Vodafone e AI4I, ciascuno nel proprio ambito, metteranno a disposizione della comunità della ricerca, delle imprese e degli attori coinvolti nei progetti di innovazione le rispettive infrastrutture di High Performance Computing, le piattaforme AI e il supporto di personale altamente specializzato. 

Le due realtà lavoreranno insieme per disegnare e sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale, basate su specifiche esigenze di mercato attraverso lo sviluppo diretto nei laboratori di ricerca di AI4I o con l’attivazione di un percorso congiunto, oppure ancora valorizzando soluzioni provenienti da realtà già parte dell’iniziativa “SUK – System User Knowledge”, la piattaforma di AI4I per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di prodotti e servizi basati su intelligenza artificiale.  

Al centro della partnership si colloca poi la Foundry di AI4I, infrastruttura di High Performance Computing e AI di ultima generazione, progettata per supportare le attività di ricerca e sviluppo dell’Istituto e dei suoi partner, fino alla produzione e alla fornitura di veri e propri servizi industriali basati su intelligenza artificiale. La Foundry offre capacità di calcolo avanzate sia per soluzioni AI dedicate, sia come piattaforma HPC general-purpose, rappresentando un asset strategico nel portfolio di AI4I a disposizione delle imprese italiane che vogliono innovare e scalare le proprie applicazioni.

Alle aziende verrà inoltre offerta la possibilità di utilizzare le infrastrutture di AI4I per ricerche e sperimentazioni e di passare alla fase operativa di sviluppo delle soluzioni AI per il mercato sfruttando le infrastrutture di calcolo avanzate e le soluzioni cloud ad alte prestazioni garantite dal supercomputer FastwebAI Factory di Fastweb + Vodafone.

Il Memorandum of Understanding prevede infine che Fastweb + Vodafone e AI4I possano partecipare a progetti di ricerca e sviluppo co-finanziati a livello nazionale ed europeo e possano definire un programma congiunto di Open Innovation per accelerare l’adozione dell’AI nella filiera industriale italiana.

“Siamo la prima azienda di telecomunicazioni in Italia a siglare un accordo di questo tipo con la fondazione AI4I e abbiamo l’ambizione di portare l’Italia al cuore dello sviluppo tecnologico europeo. Il MoU che firmiamo oggi è un ulteriore tassello nella nostra strategia per contribuire a colmare il gap tecnologico in ambito AI costruendo un ecosistema forte, capace di unire ricerca, industria e tecnologia avanzata” ha dichiarato Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone. “L’obiettivo è posizionare l’Italia come uno dei poli più avanzati a livello europeo nella ricerca applicata e nella trasformazione digitale del settore produttivo”.

“Questo accordo è un ulteriore passo concreto nella costruzione di un’infrastruttura nazionale per l’intelligenza artificiale applicata all’industria. La collaborazione con Fastweb + Vodafone consente di mettere a sistema competenze scientifiche, capacità infrastrutturali e prossimità alle imprese, creando le condizioni per trasformare la ricerca in soluzioni industriali scalabili. È in questa integrazione tra ricerca, calcolo avanzato e mercato che si gioca oggi la sovranità tecnologica del Paese”, ha dichiarato Fabio Pammolli, Presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I).

