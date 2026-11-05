Fastweb + Vodafone chiude i primi nove mesi dell’anno con risultati finanziari in linea con le attese registrando un significativo rallentamento nella contrazione dei ricavi dei servizi core e il miglioramento di altri indicatori operativi e di business per effetto della strategia a valore avviata dalla società.

Al 30 settembre 2026 le connessioni mobili si attestano a 19 milioni 651 mila, in flessione del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso mentre le connessioni di rete fissa sono 5 milioni 450 mila (-2,6%).

Ricavi in flessione del 2,2%

I ricavi totali al 30 settembre si attestano a 5.262 milioni di euro in flessione del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’EBITDA after lease expences (EBITDAaL) si attesta a 1.370 milioni di euro (+10,1% su base annua), grazie soprattutto al contributo delle sinergie. Le CAPEX sono a quota 974 milioni di euro, in flessione del 3,7% rispetto al 30 settembre 2025 e l’Operating Free Cash Flow (OpFCF) è pari a 396 milioni di euro.

L’adjusted EBITDAaL al 30 settembre è pari a 1.393 milioni di euro (+7,7% rispetto allo stesso periodo del 2025). Le CAPEX adjusted sono a quota a 878 milioni di euro (-6,3% rispetto ai primi nove mesi del 2025) e l’adjusted Operating Free Cash Flow è pari a 515 milioni di euro.

Nel B2C le connessioni mobili si attestano a 15.174 milioni (-3,6%) e le connessioni su rete fissa a 4.350 milioni (-2,8%).

Fastweb+Vodafone, fine migrazione delle infrastrutture dal 2040

Fastweb + Vodafone conferma di volersi svincolare dalle torri Inwit per “garantirsi infrastrutture passive a lungo termine a condizioni di mercato”, lo ribadisce il gruppo nella presentazione agli analisti dove indica che la migrazione completa avverrà dal 2040 in avanti (12 anni o più).

L’iter di risoluzione del contratto Msa con Inwit prosegue, con un contenzioso legale in corso ma nel frattempo “la continuità operativa è assicurata grazie alla piena vigenza dell’accordo con Inwit fino a marzo 2028 – si legge nelle slide – quando inizierà la fase di migrazione su più fronti, con un piano multi fornitore “volto a preservare la continuità del servizio e a massimizzare l’opzionalità operativa a lungo termine” e con il proseguimento della joint venture sulle torri con Tim per la realizzazione di un massimo di 6.000 nuovi siti, con l’obiettivo di giungere a un accordo vincolante entro la fine dell’anno.

Nel pomeriggio è giunta la replica della tower company, che non ci sta e contesta il piano di migrazione annunciato da Swisscom:

INWIT replica a Fastweb + Vodafone: “Volete rinnovo frequenze, ma come farete senza torri?”

Arpu in via di stabilizzazione

Anche nel terzo trimestre dell’anno la strategia a valore determina il miglioramento dei principali indicatori operativi, confermando la solidità della direzione intrapresa. I ricavi complessivi del segmento residenziale al 30 settembre si attestano a 2.383 milioni di euro, registrando una flessione del 1,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2025. Il significativo rallentamento nella contrazione dei ricavi dei servizi core insieme alla buona performance dei servizi energetici hanno determinato però un ritorno alla crescita dei ricavi complessivi nel terzo trimestre rispetto al terzo trimestre 2025. ARPU e churn, fisso e mobile, si stanno stabilizzando grazie alla strategia a valore: la qualità cresce, come dimostra il miglioramento continuo dell’NPS, insieme all’innovazione dei nuovi prodotti offerti sul mercato, come la fibra a 10 Gbps con il modem Fastweb SevenX.

Fastweb Energia raddoppia le sotoscrizioni

Prosegue la crescita sostenuta dei servizi beyond the core: al 30 settembre Fastweb Energia ha raggiunto complessivamente 214.000 sottoscrizioni, più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2025 (+125%; +44.000 nel trimestre). Con il lancio dell’offerta per il gas, l’offerta convergente di servizi fissi, mobile ed energia è ora completa, e la crescita registrata nel terzo trimestre indica che i clienti apprezzano un approccio integrato con bollette trasparenti e prevedibili.

Nel B2B la base clienti mobile al 30 settembre è in crescita, con 4,48 milioni di connessioni (+1,1% su base annua) mentre per il fisso la base clienti è in leggera flessione con 1,10 milioni di connessioni (-2%). I ricavi B2B si attestano a 2.257 milioni di euro (-3,8% YoY).

Nel segmento Corporate sono stati acquisiti importanti contratti in diversi settori, dai servizi professionali alle assicurazioni, dall’energia alla moda. L’innovazione nei servizi core si realizza attraverso l’implementazione di progetti di Mobile Private Networks per le infrastrutture critiche, a supporto del posizionamento e dei ricavi da connettività.

Accordo con NVIDIA

L’azienda continua a investire nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale sovrana, sicura e sempre più ad alte prestazioni per le imprese e le pubbliche amministrazioni e grazie al recente accordo raggiunto con NVIDIA la capacità computazionale del Supercomputer sarà incrementata nelle prossime settimane. Questo potenziamento metterà a disposizione di clienti business e PA risorse computazionali d’avanguardia, ottimizzate per progetti di Intelligenza Artificiale piu’ complessi. Infine, l’azienda rafforza ulteriormente il proprio ruolo di partner IT per le PMI, cogliendo l’opportunità dei nuovi voucher governativi per l’innovazione, che nei prossimi mesi incentiveranno la domanda di digitalizzazione (cloud e collaboration, intelligenza artificiale, servizi di cybersecurity).

Al 30 settembre per la divisione Wholesale il numero di connessioni fisse a banda ultralarga fornito a operatori terzi si attesta a 1.283 milioni, in crescita del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In contrazione il numero di connessioni mobili wholesale che si attestano a 4.773 milioni (-40,8%), per effetto della migrazione delle SIM Lyca Mobile e Poste Mobile verso altra rete, un evento previsto e già incluso nelle attese dell’azienda, parzialmente compensato dall’acquisizione di nuovi clienti wholesale mobili. I ricavi totali si attestano a 608 milioni di euro, in aumento del 1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Integrazione ed Infrastrutture

Il processo di integrazione di Fastweb e Vodafone Italia procede secondo i tempi previsti. Prosegue la costruzione di una cultura aziendale comune che valorizza le identità e i punti di forza delle due entità mentre continua a ritmo sostenuto anche il processo di consolidamento a livello dei sistemi IT aziendali e a livello infrastrutturale.

Pienamente in linea con le previsioni anche la realizzazione delle sinergie che al 30 settembre hanno raggiunto i 265 milioni di euro, confermando il superamento dell’obiettivo di 300 milioni atteso per la fine del 2026. Hanno contribuito in larga parte al raggiungimento del risultato le sinergie derivanti dalla migrazione delle SIM mobili Fastweb su rete Vodafone oltre all’internalizzazione di alcuni servizi forniti da Vodafone Group.

Prosegue l’espansione delle infrastrutture proprietarie dell’azienda, con la rete mobile 5G che raggiunge al 30 settembre il 91% di copertura della popolazione nazionale, +4 p.p. rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mentre aumenta di 9 p.p. la copertura della rete in fibra FTTH che raggiunge il 63% delle famiglie e delle imprese.

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