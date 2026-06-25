La soluzione è disponibile tramite app MyFastweb e My Vodafone, il servizio è disegnato per una gestione più consapevole dell'energia domestica. Il servizio è disponibile al prezzo una tantum di 19,95 euro per il dispositivo e 3 euro al mese, in promozione a 1 euro al mese per i clienti che lo attivano entro il 31 agosto 2026. L'ad Walter Renna: "Il contatore a portata di app".

Fastweb + Vodafone presenta Fastweb Power Control, la nuova soluzione pensata per aiutare a conoscere e gestire in modo più consapevole i consumi di energia elettrica della propria abitazione.

La soluzione combina Power Control Plug, la spina intelligente associata al servizio, e un’esperienza digitale integrata nelle app MyFastweb e My Vodafone, mettendo a disposizione uno strumento pratico per monitorare i consumi in tempo reale, ricevere notifiche in caso di eventi energetici rilevanti e accedere a informazioni utili per comprendere meglio le proprie abitudini di utilizzo dell’energia.

Cosa si può fare

Attraverso la dashboard dedicata, il cliente può: visualizzare la potenza utilizzata in casa aiutandolo ad identificare come i vari elettrodomestici incidano sul consumo totale grazie alla tecnologia NILM (Non-Intrusive Load Monitoring), consultare indicazioni sulle fasce orarie più favorevoli e ricevere suggerimenti personalizzati per una gestione più efficiente e consapevole dell’energia domestica, il tutto senza richiedere adeguamenti dell’impianto elettrico.

Il funzionamento del servizio, garantito tramite la funzionalità di telegestione Chain 2 disponibile sui contatori di seconda generazione, è stato progettato per essere semplice e immediato: il cliente verifica la compatibilità del proprio contatore, riceve la Power Control Plug direttamente a casa, la collega a una presa domestica e la configura tramite app attraverso un percorso digitale guidato. Entro 24/48 ore dalla configurazione, la dashboard inizia a popolarsi con i primi dati di consumo.

L’ad Walter Renna: “Il contatore a portata di app”

L’ad di Fastweb + Vodafone Walter Renna ha così commentato su LinkedIn: “In Italia, quasi nessuno sa cosa c’è dentro la propria bolletta elettrica. Arriva un numero ogni mese. Ma quale elettrodomestico pesa di più? In quale fascia oraria si consuma di più? Dove si potrebbe intervenire? Pensateci: avete un contatore che misura ogni watt che consumate, ogni ora del giorno. Un sensore sofisticato, già installato, già funzionante. Perché non sfruttarlo? Fastweb Power Control porta quei dati fuori dal contatore e dentro l’app. La tecnologia alla base si chiama NILM: Non-Intrusive Load Monitoring. Analizza la firma elettrica del contatore e riconosce il contributo di ogni elettrodomestico al consumo totale, senza cavi aggiuntivi, senza installazioni complesse. Solo una piccola spina intelligente collegata a una presa di casa. Da quel momento, nell’app MyFastweb o My Vodafone, vedi in tempo reale quanto consumi, quanto incide ogni dispositivo, dove puoi intervenire. Ricevi notifiche su picchi anomali e blackout, anche quando sei fuori casa. E l’intelligenza artificiale analizza le tue abitudini e ti suggerisce come ridurre gli sprechi, giorno dopo giorno”.

Soluzione disponibile per tutti i clienti di energia elettrica

Fastweb Power Control è accessibile a tutti i clienti di energia elettrica di qualsiasi fornitore ed è sottoscrivibile attraverso i canali digitali e commerciali dei due brand. Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi e il dispositivo, utilizzabile anche come caricatore per smartphone, rimane di proprietà del cliente anche dopo la disattivazione del servizio. Il servizio è disponibile al prezzo una tantum di 19,95 euro per il dispositivo e 3 euro al mese, in promozione a 1 euro al mese per i clienti che lo attivano entro il 31 agosto 2026.

I partner

Il progetto è stato sviluppato con il contributo di partner specializzati che rappresentano un’eccellenza italiana nel settore, come Sinapsi, azienda leader nel segmento IoT e nella produzione di tecnologia hardware/software per il monitoraggio energetico, Veos AI, enertech all’avanguardia nello sviluppo di piattaforme con motore di Intelligenza Artificiale applicata al mondo dell’energia e SBS, punto di riferimento internazionale nella produzione di dispositivi e accessori tecnologici.

Con Fastweb Power Control, Fastweb + Vodafone rafforza il proprio percorso di innovazione e amplia l’offerta di servizi digitali per la casa, mettendo connettività, dati e intelligenza artificiale al servizio dei propri clienti per ottimizzare costi ed acquisire una maggiore consapevolezza energetica e una gestione più evoluta dell’ambiente domestico.

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