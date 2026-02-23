Fastweb + Vodafone in onda il nuovo spot

In onda, a partire da oggi e sulle principali emittenti televisive, la nuova campagna di comunicazione con Jannik Sinner e Alessandro Cattelan come testimonial.

Fastweb + Vodafone annuncia che, a partire da oggi, è in onda la nuova campagna di Fastweb che verrà trasmessa sulle principali emittenti televisive nazionali. Lo spot vede protagonisti Jannik Sinner e Alessandro Cattelan, i due volti storici di Fastweb e Vodafone che devono valutare le proposte di tre “scienziati” del marketing che presentano soluzioni complesse, bizzarre e che naturalmente non funzionano. I testimonial respingono in modo divertente le invenzioni e sottolineano che i clienti hanno bisogno di soluzioni trasparenti, semplici e che funzionino bene.

Lo spot, seguendo uno stile ispirato al tech comedy, racconta come le soluzioni di Fastweb, potenziate da quelle di Vodafone grazie all’unione delle due aziende, mettano le persone sempre al centro con offerte e servizi vantaggiosi che garantiscono di vivere la quotidianità senza troppi pensieri. Tutto questo è possibile grazie all’unione di Fastweb e Vodafone che portano il meglio di entrambi i mondi direttamente nella vita delle persone per semplificarla.

L’offerta Super Convergenza presentata dallo spot è dedicata al mondo telco e energia ed è accessibile sia ai nuovi clienti sia ai già clienti Fastweb e Vodafone e risulta vantaggiosa sia per chi attiva servizi di telefonia mobile e connettività fissa sia per chi acquista solo la componente Energia, con un risparmio fino a 260 € all’anno.

La nuova campagna che abbiamo lanciato è caratterizzata da uno stile leggero e divertente che racconta con ironia le nuove offerte di Fastweb + Vodafone che hanno l’obiettivo di semplificare la vita delle persone. L’abbiamo realizzato coinvolgendo i volti che da anni accompagnano i nostri brand e rappresentano continuità, affidabilità e riconoscibilità. Ci siamo ispirati al format della tech comedy perché oggi la tecnologia fa parte della vita quotidiana delle persone. Raccontarla con leggerezza, ironia e ritmo cinematografico ci permette di renderla più vicina e comprensibile. Ha dichiarato Michele Sarzana, Head of Brand Marketing, Communications & Media di Fastweb + Vodafone.

La strategia di comunicazione prevede una campagna integrata su tutti i touchpoint di comunicazione: TV, retail, social e digital e lo spot andrà in onda sulle principali emittenti e piattaforme.

Lo spot sarà trasmesso sulle principali emittenti e piattaforme, portando al grande pubblico un racconto ironico e contemporaneo che celebra una promessa chiara: Fastweb + Vodafone vuole semplificare la vita delle persone e dei propri clienti, ogni giorno.

A questo link lo spot: https://youtu.be/qm9J8j76TVI

