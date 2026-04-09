Fastweb + Vodafone entra a far parte di TM Forum, l’alleanza globale di oltre 800 aziende di telecomunicazioni e tecnologia. Per la società l’ingresso in TM Forum rappresenta un investimento strategico per accelerare la propria trasformazione digitale, innovare in modo più efficace e collaborare con i leader del settore per costruire il futuro della connettività.

Un’alleanza per promuovere l’AI e i suoi standard

L’obiettivo di TM Forum è dispiegare il potenziale delle competenze e dell’ambizione collettiva dei suoi membri, co-creando standard, framework e strumenti pratici che abilitano un settore della connettività più sostenibile, agile e pronto per l’intelligenza artificiale. Insieme ai suoi membri, TM Forum sviluppa e realizza tre “Missions” cruciali – Composable IT ed Ecosistemi, Reti Autonome, e IA e Dati – che forniscono un percorso chiaro per modernizzare i sistemi legacy, automatizzare le operazioni e sbloccare nuovo valore con architetture digitali aperte e interoperabili.

Attraverso il suo modello collaborativo, TM Forum consente a team globali di co-creare standard universali, API aperte, componenti ODA, best practice e prototipi che risolvono sfide del mondo reale. La partecipazione a questi progetti consentirà a Fastweb + Vodafone di sperimentare tecnologie all’avanguardia in un ambiente sicuro, ottimizzando le risorse e condividendo le conoscenze, e di partecipare alla definizione degli standard e alla progettazione delle tendenze future del settore globale delle telecomunicazioni. L’adozione di modelli di processo standardizzati mira a ottimizzare le operazioni interne e a creare servizi più innovativi e affidabili, fornendo un’esperienza di maggior valore per i clienti finali.

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