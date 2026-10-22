Fastweb + Vodafone annuncia l’ampliamento della capacità computazionale del suo Supercomputer NVIDIA e il potenziamento della propria offerta di servizi basati sull’intelligenza artificiale attraverso software AI di NVIDIA, per dare ulteriore impulso alla trasformazione delle imprese italiane e delle Pubbliche Amministrazioni attraverso le nuove tecnologie e rafforzare la sovranità digitale del Paese.

Grazie alla collaborazione con NVIDIA, l’azienda consolida ulteriormente il proprio posizionamento come leader nell’AI in Italia offrendo un ecosistema digitale sovrano e sicuro, con modelli sempre più avanzati, infrastrutture di rete performanti e affidabili e piattaforme di servizi Cloud e di cyber security, localizzate sul territorio nazionale.

Fastweb + Vodafone nelle prossime settimane incrementerà la capacità computazionale del suo Supercomputer mediante apparati NVL8 B300, fornendo così ai clienti business e alle pubbliche amministrazioni una maggiore potenza di elaborazione. Allo stesso tempo, l’azienda sta rafforzando la capacità di sviluppare, ottimizzare e gestire servizi AI integrando nel proprio stack tecnologico i software NVIDIA – NVIDIA NIM, NVIDIA GenAI‑Perf, NVIDIA NeMo RL e NVIDIA NeMo Gym – per supportare il deployment, la valutazione, l’addestramento e le attività post‑addestramento di modelli e agenti AI.

I modelli open sono al centro della strategia AI sovrana di Fastweb + Vodafone. Sia MIIA, il modello linguistico nativo italiano dell’azienda, sia ROSS, l’assistente AI agente sviluppato da NextMindLab, lo spinoff della società dedicato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale, sono costruiti su modelli open. Questo consente a Fastweb + Vodafone di adattare e ottimizzare le capacità AI alle esigenze della lingua italiana e del mondo enterprise, mantenendo il controllo sull’infrastruttura e sui dati ubicati in Italia. L’infrastruttura AI full‑stack di NVIDIA aiuta l’azienda a portare questi modelli e le applicazioni agente dalla fase di sviluppo a quella di produzione.

Per portare i modelli AI dalla fase di sviluppo all’utilizzo in produzione, Fastweb + Vodafone ha integrato nel proprio stack tecnologico NVIDIA NIM, la piattaforma di microservizi ottimizzati per l’inferenza che consente di servire in modo efficiente e scalabile modelli AI open all’interno di ambienti enterprise. La tecnologia permette di accelerare la messa in produzione dei modelli e di supportare l’erogazione di capacità di AI generativa a elevati livelli di performance e affidabilità, anche a supporto di applicazioni agentiche come ROSS, garantendo al contempo il controllo dell’infrastruttura e dei dati. A completamento dello stack, NVIDIA GenAI-Perf viene utilizzato per misurare e ottimizzare le prestazioni dei modelli, facilitandone il passaggio dalla sperimentazione all’utilizzo in produzione.

Per le fasi di fine tuning e post-training, Fastweb + Vodafone ha implementato NVIDIA NeMo RL e NVIDIA NeMo Gym, librerie open-source che consentono di migliorare le capacità dei modelli in ambiti quali il function calling, ovvero la capacità di un modello di interagire con strumenti e sistemi esterni attraverso chiamate strutturate, e la programmazione, attraverso la creazione di ambienti agentici dedicati. L’azienda sta inoltre sperimentando tecniche avanzate di distillazione, che consentono di trasferire capacità e conoscenze da modelli di maggiori dimensioni a modelli più compatti, ottimizzandone efficienza e capacità di utilizzo in produzione.

Grazie all’utilizzo di queste tecnologie, Fastweb + Vodafone è in grado di accelerare lo sviluppo dei modelli e la loro adattabilità ai compiti svolti dagli agenti, rafforzando la propria capacità di costruire, ottimizzare e mettere in produzione nuovi sistemi AI agentici. Questo approccio basato sull’innovazione continua consolida ulteriormente l’ecosistema AI integrato di Fastweb + Vodafone sviluppato in collaborazione con NVIDIA e contribuisce a posizionare l’Italia come hub europeo per l’intelligenza artificiale sovrana.

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