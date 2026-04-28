Fastweb + Vodafone, armonizzati i principali trattamenti per il personale

A pochi mesi dall’incorporazione societaria di Vodafone Italia in Fastweb del 1° gennaio, Fastweb + Vodafone compie un nuovo passo concreto nel percorso di integrazione, con la definizione di un quadro armonizzato dei trattamenti per le persone.

Settimana corta e smart working

In un contesto di forte pressione competitiva e trasformazione del settore delle telecomunicazioni, l’azienda ha definito in tempi rapidi un modello comune che allinea le migliori pratiche delle due organizzazioni, confermando al tempo stesso elementi distintivi in termini di flessibilità e welfare, tra cui la settimana corta – con mezza giornata libera il venerdì – e un modello di smart working che consente di lavorare da remoto fino ai 2/3 delle giornate su base trimestrale.

Congedo parentale retribuito

Tra le numerose aree oggetto di armonizzazione, anche il supporto alla genitorialità e in questo ambito la previsione del congedo retribuito della durata di 4 mesi per genitori che non accedono al trattamento di maternità previsto dalla legge.

Il risultato consolida il processo di integrazione industriale, rafforzando coerenza operativa e sostenibilità nel lungo periodo, garantendo continuità occupazionale in una fase complessa per l’intero comparto.

“Chiudere rapidamente un passaggio come questo, in un settore che sta vivendo una trasformazione profonda, è un segnale chiaro della solidità del progetto industriale” ha detto Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone. “L’integrazione sta procedendo in modo rapido e ci consente oggi di operare come un’unica realtà, più forte e più competitiva. Abbiamo costruito un modello che parte dalle migliori esperienze delle due aziende, mantenendo livelli avanzati di flessibilità organizzativa e attenzione alle persone. È un elemento essenziale per sostenere la nostra capacità di esecuzione e affrontare le sfide del settore”.

L’armonizzazione è stata formalizzata attraverso un accordo con le organizzazioni sindacali, a valle di un costruttivo confronto che ha consentito di arrivare a soluzioni condivise in tempi rapidi.

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