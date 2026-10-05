Fastweb + Vodafone aderisce al Piano Voucher promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per sostenere la digitalizzazione delle PMI italiane attraverso contributi a fondo perduto destinati all’acquisto di servizi e soluzioni digitali.
Già presente nell’elenco dei fornitori abilitati dal Ministero, Fastweb + Vodafone mette a disposizione delle imprese un ampio portafoglio di soluzioni in ambito Cloud Computing, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, accompagnandole, grazie alla sua capillare rete commerciale, nell’individuazione delle tecnologie più adatte alle proprie esigenze e nell’accesso alle opportunità previste dal Piano.
Il Piano Voucher prevede una spesa minima di 4.000 euro e un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 20.000 euro per beneficiario. Dal 20 ottobre 2026 sarà possibile procedere alla precompilazione delle domande, che potranno essere presentate a partire dal 10 novembre 2026.
Le agevolazioni saranno disponibili fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro i termini previsti dal programma.
Fastweb + Vodafone, prima azienda di telecomunicazione in Italia con competenze e risorse specifiche proprietarie per l’AI, si conferma così al fianco delle PMI, affiancandole nel loro percorso di accelerazione digitale necessaria per la crescita e per affrontare le continue sfide del mercato.
Tutte le informazioni e le soluzioni disponibili su fastweb.it/vouchermimit e su business.vodafone.it/voucher-mimit
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