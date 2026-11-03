Fastweb + Vodafone è partner per la formazione sulle competenze digitali del progetto Borse di Studio “Gianfranco De Martini” della Fondazione Don Gino Rigoldi. La missione della Fondazione è favorire l’inclusione sociale e lavorativa di giovani e minori a rischio di emarginazione, e le Borse di Studio “Gianfranco De Martini” offrono ogni anno sostegno educativo ed economico a giovani meritevoli dal penultimo anno delle scuole superiori e fino al conseguimento della laurea triennale. A partire dal 7 novembre Fastweb + Vodafone terrà quattro lezioni sull’intelligenza artificiale, offrendo a 15 studenti e studentesse una formazione concreta, interattiva e gamificata. Il percorso formativo offerto dall’azienda prevede inoltre la testimonianza di un dipendente esperto di intelligenza artificiale e una visita guidata a STEPFuturAbilityDistrict, lo spazio tecnologico di divulgazione scientifica in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano.

Il percorso formativo

Fastweb + Vodafone erogherà un percorso articolato in quattro incontri da due ore ciascuno, strutturati in modo da massimizzare la possibilità di utilizzo delle piattaforme: gli studenti utilizzeranno l’intelligenza artificiale per capire l’intelligenza artificiale stessa e raggiungere gli obiettivi didattici.

Quattro incontri

Il primo incontro ha l’obiettivo di costruire un vocabolario condiviso sull’AI generativa, comprendere il funzionamento della tecnologia – come vengono allenati i modelli linguistici e come ‘ragionano’ – e sviluppare un senso critico su come funziona l’intelligenza artificiale e sul rischio di allucinazioni. Un sondaggio sui partecipanti al corso consentirà di far emergere le reali competenze già acquisite relative all’intelligenza artificiale e le aspettative sul suo utilizzo, così che il secondo e il terzo incontro possano essere calibrati di conseguenza. La seconda lezione avrà dunque l’obiettivo di contestualizzare l’AI nel presente, descrivendone applicazioni di successo e impatti concreti, e prevede una panoramica dei programmi più usati per conversazione e ragionamento, coding e vibecoding, immagini e video, ricerca. Nella terza lezione verranno illustrati i possibili e costruttivi utilizzi dell’AI nello studio e nel lavoro. Il quarto e ultimo incontro ha l’obiettivo di approfondire alcuni dei temi etici, ecologici e politici, cosicché gli studenti possano sviluppare un proprio punto di vista informato e critico su questa tecnologia.

STEP FuturAbility District

Il percorso formativo ideato da Fastweb + Vodafone prevede anche l’intervento di un dipendente esperto di intelligenza artificiale che spiegherà in che modo viene utilizzata ogni giorno questa tecnologia in azienda, e una visita guidata in STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico di divulgazione scientifica in cui poter fare esperienza della trasformazione digitale in corso. STEP FuturAbility District si trova a Milano in Piazza Adriano Olivetti 1 e da fine maggio del 2022 – data della sua fondazione – sono più di 130 mila le persone che lo hanno visitato e preso parte alle sue attività scientifiche, come workshop, attività didattiche per le scuole e laboratori domenicali gratuiti dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie.

“Per Fastweb + Vodafone è un privilegio poter sostenere una realtà come la Fondazione Don Gino Rigoldi, che grazie a decenni di presenza diretta nei contesti più difficili della città è attenta a chi è in difficoltà e in particolare ai giovani e ai minori di ogni paese, etnia, lingua e cultura. Il percorso formativo che proponiamo agli studenti e alle studentesse della Fondazione è un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Fastweb + Vodafone nel rendere accessibili e comprensibili le competenze digitali fondamentali, soprattutto ai giovani, così che possano diventare cittadini consapevoli e avere gli strumenti necessari per cogliere le opportunità e vincere le sfide che la vita porrà loro davanti”, ha dichiarato Anna Lo Iacono, Head of ESG di Fastweb + Vodafone.

AI fra opportunità e rischi

“L’intelligenza artificiale rappresenta una trasformazione profonda che porta con sé grandi opportunità, ma anche complessità e rischi che non possiamo ignorare”, ha dichiarato Pierfilippo Pozzi, Direttore della Fondazione Don Gino Rigoldi. “Per questo non basta insegnare ai ragazzi ad usare questi strumenti: dobbiamo aiutarli a conoscerne i limiti e le implicazioni. Apprezziamo particolarmente che questo percorso affronti in modo esplicito e critico i nodi etici, ecologici e politici dell’AI. Solo sviluppando un pensiero autonomo e una consapevolezza profonda i nostri giovani potranno governare la tecnologia anziché subirla, trasformando il merito e lo studio in una reale occasione di emancipazione e riscatto sociale. La collaborazione con Fastweb + Vodafone sul progetto Borse di Studio “Gianfranco De Martini” va esattamente in questa direzione”.

L’impegno di Fastweb + Vodafone per la diffusione delle competenze digitali

La collaborazione con la Fondazione Don Gino Rigoldi si inserisce in una più ampia strategia di Fastweb + Vodafone per contribuire alla diffusione delle competenze digitali tra i cittadini, perché tutti possano cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Ne fanno parte la Fastweb Digital Academy, la scuola per le professioni digitali di Fastweb + Vodafone, che mette a disposizione un’ampia selezione di corsi per ampliare l’accesso alla formazione digitale in Italia e rafforzare le competenze di lavoratrici e lavoratori. Dalla sua nascita nel 2016 Fastweb Digital Academy ha raggiunto oltre un milione e 380mila partecipanti ai suoi corsi di formazione gratuiti e aperti a tutti, ha erogato oltre 1.800 corsi in live-streaming e ha prodotto 190 video-corsi sempre disponibili online.

LV8

E ne fa parte anche LV8, il learning game sviluppato per acquisire competenze digitali concrete definite secondo il framework europeo DigComp3.0. Lanciato a giugno 2021 per coinvolgere in percorsi di formazione digitale i giovani che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet), LV8 è oggi rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole superiori per colmare il divario di competenze digitali, con un’attenzione particolare a chi è più a rischio di esclusione. Nell’anno scolastico in corso, ad affiancare Fastweb + Vodafone nelle scuole superiori di secondo grado ci sono due partner: Next Level, che l’anno scorso ha formato con LV8 – Missione Futuro più di 8mila ragazze e ragazzi; e Gi Edu, la divisione di Gi Group che crea connessioni concrete tra scuola, università, alternative post-diploma e mondo del lavoro, che ha scelto di arricchire la propria offerta formativa con LV8 e con lezioni basate sulla metodologia di apprendimento learning by doing dedicate a Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Fake News al tempo dell’AI.

Anche STEP FuturAbility District fa parte dell’impegno di Fastweb + Vodafone nel promuovere la digitalizzazione del Paese, rendendo accessibili le competenze digitali fondamentali per affrontare le sfide future e offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di conoscere e comprendere le tecnologie emergenti.

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