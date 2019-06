Fastweb, via libera dal Governo al progetto 5G FWA

Ok dal Consiglio dei ministri alla collaborazione tra Fastweb e Samsung Electronics per la realizzazione di una rete 5G FWA. Entro fine luglio l’avvio dei lavori per l’infrastruttura di nuova generazione. Scelte come città pilota Bolzano e Biella.

C’è l’ok definitivo del Consiglio dei ministri (Cdm) al progetto Fastweb-Samsung per la realizzazione della rete 5G FWA in alcune città italiane. In una nota ufficiale odierna diffusa da Fastweb si legge: “In merito alla decisione del Cdm sull’esercizio della Golden Power sulla collaborazione tra Fastweb e Samsung Electronics per la realizzazione di una rete 5G FWA, Fastweb esprime soddisfazione per il via libera dato al progetto confermando di essere già allineata alle prescrizioni imposte dalla PdC sulla cybersecurity”.

La stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ne dava notizia ieri in un comunicato stampa che recitava: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, nella forma dell’imposizione di specifiche prescrizioni, in relazione all’operazione notificata dalla società Fastweb S.p.a. e consistente nell’accordo tra la stessa e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella“.

Essendo la cybersecurity il tema centrale delle nuove disposizioni in materia di Golden Power, Fastweb ha evidenziato che “la sicurezza della rete e delle comunicazioni dei propri clienti sono da sempre una priorità” e che “a questo dedica le migliori risorse, attuando una costante attività di sviluppo dei sistemi e processi di sorveglianza”.

A seguito del disco verde del Governo italiano, ora “il progetto Fastweb potrà avviare le installazioni della rete 5G FWA nelle città pilota di Bolzano e Biella già entro la fine di luglio”, si legge nella nota aziendale.



In Italia, la prima area metropolitana interessata dall’accordo tra Fastweb e Samsung del febbraio scorso per la tecnologia FWA è stata quella di Milano.

Si tratta dell’accordo relativo alla prima sperimentazione 5G Fixed Wireless Access (FWA) su frequenze commerciali in Italia, intesa come “valida alternativa alle reti in FTTH (fiber-to-the-home) per realizzare connessioni ultrabroadband in grado di garantire ai clienti esperienze di navigazione a velocità gigabit”.

La sperimentazione avviata all’inizio di febbraio nel capoluogo lombardo, connettendo numerose abitazioni ed uffici, dovrebbe andare avanti fino a luglio, sulla base dell’accordo firmato dalle due aziende. Nel corso della prima settimana di sperimentazione – che si è avvalsa dello spettro a 26GHz acquisito da Fastweb nell’ambito dell’asta per le frequenze 5G di ottobre 2018 – sono state raggiunte velocità di navigazione pari a 1 Gbps. Le fasi successive del test serviranno a verificare l’efficacia delle reti FWA 5G rispetto alle reti FTTH, in termini di costi e velocità di realizzazione, così come a verificare potenziali complessità operative nella fornitura del servizio al cliente finale.

Il 5G FWA utilizza le frequenze del 5G (in particolare le frequenze cosiddette “millimetriche” nelle bande 26-28 GHz) con l’obiettivo di offrire a famiglie e uffici una connettività a banda ultralarga destinata alle connessioni domestiche.

Le antenne trasmettenti, fornite da Samsung, sono installate su pali o tralicci, esattamente come gli apparati trasmettenti del 5G mobile, ma inviano il segnale in modalità “punto-punto” verso piccole antenne riceventi installate sui tetti dei condomini oppure sui balconi dei clienti.

A riguardo, Fastweb si è posta un traguardo ambizioso: coprire il 60% dell’Italia, entro il 2024, con una rete proprietaria Next Generation Networking (NGN) grazie al 5G Fixed Wireless Access (FWA) con prestazioni fino al Giga.

Il deployment della rete 5G FWA partirà da quest’anno, ha fatto sapere Fastweb lo scorso mese, con l’obiettivo dichiarato di voler raddoppiare i clienti: “il numero di famiglie e imprese raggiunte da collegamenti fino a 1 Gigabit al secondo su rete proprietaria passerà dagli attuali 8 milioni -di cui 4 con tecnologia FTTH (Fiber to the Home) e 4 con tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet) – a 16 milioni”.