Fastweb porta il 5G alle finali di pallacanestro

Fastweb e Lega Nazionale Pallacanestro annunciano che in occasione della Final Four di Supercoppa di Lega Nazionale Pallacanestro 2019, ospitata venerdì 27 e sabato 28 settembre dal PalaLido-Allianz Cloud di Milano, verrà predisposta dalla società di tlc una copertura 5G in modalità Fixed Wireless Access (FWA) per la trasmissione in video live streaming delle partite. L’accensione del segnale costituisce un esempio importante di applicazione sul campo della tecnologia di quinta generazione, in occasione di un evento prestigioso che apre nuovi scenari per lo sviluppo di servizi innovativi in ambito sportivo, come già sperimentato per esempio in Corea del Sud durante le Olimpiadi invernali del 2018.

Si tratta del primo evento sportivo trasmesso in Italia con la nuova tecnologia di trasmissione. Per la raccolta video, editing, broadcasting e trasmissione del live streaming della Supercoppa LNP, Fastweb fornirà l’Allianz Cloud di Milano una soluzione 5G integrata alla propria rete in fibra ottica, in grado di abilitare un collegamento performante, a bassa latenza e con una maggiore capacità di trasmissione con velocità fino a 1 Gbps.

La connessione dati 5G in modalità FWA sarà realizzata attraverso un’antenna radio 5G Samsung installata all’interno del Palalido, che trasmetterà su onde millimetriche e che si avvarrà dello spettro di frequenze a 26GHZ acquisito da Fastweb nell’ambito della recente asta 5G. L’antenna, che sarà collegata in fibra ottica, trasmetterà il segnale 5G a una regia che raccoglierà e convoglierà il segnale alle telecamere per la ripresa live delle partite.

“E’ motivo di grande orgoglio essere i primi a mostrare immagini di pallacanestro veicolate su quella che a breve diventerà la fonte di connessione di tutti, la rete 5G – le parole di Fabio Manca, presidente LNP Servizi – Da parte nostra mettiamo un evento ufficiale come la Final Four di Supercoppa ed il consolidato desiderio di essere disponibili alla sperimentazione, come abbiamo dimostrato già nel 2015 lanciando, da pionieri nel nostro Paese, la piattaforma streaming LNP PASS, quest’anno ulteriormente performante per APP e Smart Tv. Ringrazio Fastweb per aver accolto la nostra richiesta, a conferma di una partnership di reciproca soddisfazione e pronta a svilupparsi anche su attività diverse da quelle che l’hanno fatta nascere”.

“La trasmissione in 5G di uno degli eventi clou di Lega Nazionale Pallacanestro a Milano è per noi un’occasione perfetta per testare tutte le potenzialità della nostra infrastruttura 5G FWA, una tecnologia rivoluzionaria sulla quale abbiamo annunciato importanti investimenti e che permetterà molto presto di abilitare nuovi ed innovativi servizi digitali a beneficio dei clienti e di tutti gli appassionati sportivi”, ha affermato Andrea Lasagna, Chief Technology Officer di Fastweb.

Il 5G FWA ha infatti già ampiamente dimostrato, attraverso il progetto pilota condotto da Fastweb in collaborazione con Samsung negli scorsi mesi a Milano, di essere una valida alternativa rispetto alle reti fiber-to-the-home (FTTH), in grado di garantire connessioni a velocità gigabit/s e bassa latenza.

Anche per la stagione 2019/2020 Fastweb è “Official Technology Partner” di Lega Nazionale Pallacanestro. Per il secondo anno consecutivo, la società fornisce ad LNP collegamenti in fibra ottica ad altissima velocità in 28 palasport della Serie A2, per la trasmissione live delle partite.