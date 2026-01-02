Sotto il profilo commerciale continueranno ad essere utilizzati i brand separati Fastweb, Vodafone e ho.

A seguito della fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, a partire dal 1° gennaio 2026 Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A sono diventate un’unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb S.p.A.. L’operazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per il mercato delle telecomunicazioni in Italia e dà vita a un operatore di primo piano a livello nazionale.

Primo operatore infrastrutturato in Italia

Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,8 milioni di linee fisse, Fastweb S.p.A. si afferma come il principale operatore infrastrutturato del Paese, facendo leva su più di 20.000 siti radiomobili che coprono l’87% della popolazione italiana in 5G e su una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 km, che assicura una copertura capillare, di cui il 54% della rete in fibra FTTH (Fiber To The Home).

Consolidamento

Il processo di integrazione a livello societario tra Fastweb e Vodafone Italia, avviato già a partire da gennaio 2025, trova il proprio compimento nella fusione, che rappresenta la conclusione della più rilevante operazione di consolidamento realizzata negli ultimi anni nel mercato delle telecomunicazioni in Italia.

A seguito della fusione, Fastweb S.p.A. proseguirà nella propria strategia di creazione di valore per il mercato, investendo in infrastrutture e innovazione tecnologica con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per la trasformazione digitale del Paese. L’azienda continuerà a offrire a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni servizi sempre più avanzati e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, facendo leva sulle connessioni fisse e mobili 5G più performanti del Paese, sull’IoT, sul Cloud e sull’Intelligenza Artificiale e garantendo la qualità e l’affidabilità che da sempre hanno contraddistinto Fastweb e Vodafone Italia.

Sotto il profilo commerciale continueranno a essere utilizzati i brand Fastweb, Vodafone e ho., mentre, per l’identità aziendale, continuerà ad essere utilizzato il brand corporate Fastweb + Vodafone.

