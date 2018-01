Di Julian Birkinshaw, Jonas Ridderstale

ROI edizioni

Data di pubblicazione: gennaio 2018

ISBN:

Pagine: 240

Prezzo: € 24,00

Oggi estrarre informazioni dai big data è diventato più facile. Non basta più dominare l’informazione per garantirsi un fattore di successo. In tempi di cambiamento continuo, le aziende vincenti non si perdono in analisi e non guardano al passato per prendere decisioni strategiche.

Scrutano l’orizzonte del futuro in cerca di opportunità e sanno coglierle velocemente; reagiscono con agilità, hanno leader che decidono intuitivamente e mantengono viva la tensione emotiva del gruppo. Fast Forward presenta un nuovo approccio alla strategia aziendale e alla leadership e illustra le tecniche per metterlo in atto.

Julian Birkinshaw è professore di Strategy e Entrepreneurship alla London Business School. Attualmente è il direttore del Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship ed è cofondatore, insieme a Gary Hamel, del Management Innovation Lab (Mlab). È uno dei massimi esperti di innovazione, imprenditorialità e rinnovamento all’interno delle grandi organizzazioni. Ha scritto diversi libri, fra cui Becoming a Better Boss, Reinventing Management e Giant Steps in Management, e oltre novanta articoli su importanti riviste. Dal 2013 è nella lista Thinkers50 dei più influenti pensatori del management mondiale.

Jonas Ridderstale è uno dei più influenti teorici e speaker di business. Nel 2007 ha ricevuto il premio degli Italian Nobels Colloquia per la “Leadership in Business and Economic Thinking”. A partire dal suo esordio con Funky Business (in collaborazione con Kjell A. Nordström) i suoi best seller sono stati riconosciuti come veri e propri manifesti per affermarsi nel mondo del business di oggi. I suoi libri sono stati tradotti in più di trenta lingue e pubblicati in cinquanta Paesi. Nel 2014 la Global Top 30 Management Gurus lo ha classificato al ventitreesimo a livello mondiale e fra i primi cinque in Europa.