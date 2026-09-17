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Fashion & Talent, Siviero (eCampus): “Diamo modo a giovani talenti di emergere”

Fashion & Talent, Siviero (eCampus): “Diamo modo a giovani talenti di emergere”

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Fashion & Talent, Siviero (eCampus): “Diamo modo a giovani talenti di emergere” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il concetto del talent secondo me va declinato cercando e scovando i talenti, facendo in modo che questi ragazzi si rendano conto che li hanno. In questo modo diamo loro la possibilità di mostrare quello che sanno fare. L’evento di questa sera non è altro che un momento di sintesi per tutta l’attività svolta in un anno e che si ripete ogni anno ed è ogni anno sempre più interessante”. Così il rettore dell’università eCampus, Enzo Siviero, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent’ tenutosi a Roma e organizzato dal’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus. 

economia

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Redazione Key4biz

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