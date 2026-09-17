Fashion & Talent, i ragazzi di Chronos Corps: “Siamo tornati come stilisti in piazza di Spagna”

(Adnkronos) – “Oggi ritorniamo a piazza di Spagna come stilisti per esporre finalmente il nostro brand, uscito appunto dopo il percorso di studi fatti in Accademia”. Lo hanno detto gli ex studenti dell’Accademia del Lusso, Matteo Cesarotti e Nicola Minotti – oggi stilisti del loro brand Chronos Corps-, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent’ tenutosi a Roma e organizzato dall’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus.

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