Fashion & Talent, Gramigna (Accademia del Lusso): “Diamo visibilità a giovani talenti”

(Adnkronos) – L’evento Fashion & Talent “nasce con lo scopo di creare un format che potesse dare visibilità ai giovani talenti, non soltanto della nostra Accademia ma anche oltreoceano”, ha detto la direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma, Laura Gramigna, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent’ tenutosi a Roma e organizzato dal’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus.

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