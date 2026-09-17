Fashion & Talent, Eleonora Daniele: “L’Italia è una perla per la moda, ha grandi menti creative”

(Adnkronos) – “Il settore della moda è centrale perché muove un’economia importante da sempre. L’Italia ha sempre avuto delle grandi menti creative che hanno avuto il gusto che nessun altro al mondo ha, cioè il gusto del made in Italy, il gusto italiano”. Lo ha detto la giornalista Eleonora Daniele a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent’ tenutosi a Roma e organizzato dal’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus.

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