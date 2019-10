Attraverso questo strumento informatico il cittadino è in grado di tracciare, consultare e anche condividere con medici e specialisti tutta la propria storia sanitaria. È il fascicolo sanitario elettronico, o Fse, una vera e propria infrastruttura digitale nazionale, a cui è dato il compito di gestire l’insieme di dati sanitari di un paziente, assieme ai documenti digitali generati da qualsiasi tipo di evento clinico riguardante l’assistito e il lavoro svolto dal personale medico autorizzato ad accedere alle informazioni.

Ad oggi, i fascicoli sanitari elettronici attivati in Italia in 18 regioni sono 12.423.797. E’ il dato aggiornato consultabile su www.fascicolosanitario.gov.it, la piattaforma web dedicata al servizio, dove è spiegato in cosa consiste, come attivarlo, come funziona, cosa contiene e chi lo può attivare e a che condizioni.

I canali per iniziare il tour all’interno del sito e scoprire le voci che lo popolano si trovano nella parte alta della home page e sono suddivisi in: “Cos’è”, “Fascicoli regionali”, “Monitoraggio”, “Area tecnica”, “Interoperabilità UE”, “Docs”.

Il primo percorso offre risposte a tutte le domande generiche sopra accennate, con titoli colorati in azzurro ben visibili dal visitatore, grazie anche ad uno sfondo chiaro su cui prendono evidenza e una gran quantità di link che generalmente facilitano l’uso del fascicolo stesso e la comprensione delle diverse funzioni dello strumento da parte del cittadino.

Poi ci sono i dati relativi ad ogni regione, accessibili tramite semplici link che rimandano a pagine gestite dalle Regioni stesse, quindi i dati pertinenti all’utilizzo dell’Fse da parte di cittadini, medici e aziende sanitarie di tutta Italia.

Più centrale alla home page c’è il cruscotto interattivo Fse, dove è possibile selezionare ogni singola regione l’ha adottato, con dati aggiornati su attuazione, percentuali di assistiti con relativo fascicolo, percentuale di medici che lo utilizzano e numero di operatori abilitati all’accesso nelle Asl.

A chiudere, in basso, l’area delle notizie, con le ultime news pubblicate sul tema.

In alto a sinistra è segnalato il menù a tendina, che sostanzialmente ripropone i canali già descritti sopra, senza aggiungere altre voci, ma che rende più rapida la navigazione delle stesse. Nel complesso, la piattaforma realizzata dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal ministero della Salute, con il contributo tecnico del Consiglio nazionale delle ricerche, se da un lato si caratterizza per la facilità di accesso e utilizzo, dall’altra non si lascia apprezzare per la grafica, estremamente elementare, non orientata alle esperienze social, né tanto meno per i contenuti, esclusivamente di testo e privi di immagini o video, ma ricchi di link interni ed esterni.

Contenuti: @

Grafica: @

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo