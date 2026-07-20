Tutte le novità nel Fascicolo Sanitario Elettronico, che grazie ai fondi del PNRR, è stato completamente rinnovato e finalmente diventa utile.

Dottore, mi potrebbe inviare la ricetta per email o su WhatsApp?

Ecco, questa richiesta fa parte della “preistoria”. Perché te la ritrovi direttamente nel tuo Fascicolo Sanitario Elettronico.

Lo mostriamo in questa nuova guida di Key4Biz.

Allora, nel momento in cui il medico di base ci fa la prescrizione, essendo una prescrizione elettronica va – direttamente e automaticamente nel tuo Fascicolo Sanitario Elettronico – che grazie agli oltre 610 milioni di euro del PNRR, è stato completamente rinnovato e finalmente diventa utile.

Nel tuo FSE (occorre scegliere quello della propria Regione di residenza) trovi, quindi, le tue prescrizioni che puoi stampare o inviare sul tuo smartphone.

Poi, in questo nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico – a cui puoi accedere con il tuo SPID o con la Carta d’identità elettronica – potrai trovare anche i referti degli esami e delle visite già effettuati, sia in strutture pubbliche sia in strutture private. Pensate, anche se effettuati in un’altra Regione d’Italia. Finalmente, il nuovo fascicolo sanitario digitale parla con le Regioni d’Italia, fino a qualche anno fa il fascicolo digitale era confinato a ogni singola Regione.

Ora, possiamo avere abbiamo la nostra storia sanitaria in un unico posto digitale, perché è possibile anche caricare altri nostri documenti.

È possibile anche prenotare online gli esami e visite, pagarli e anche di disdire. Andate sul vostro Fascicolo Sanitario digitale e raccontatemi la vostra esperienza.

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