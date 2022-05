Fascicolo Sanitario Elettronico, +200% di utilizzo con Covid e green pass

Sono 57,6 milioni i fascicoli sanitari elettronici (FSE) attivi in Italia ad oggi in tutte le Regioni. Nella nostra inchiesta di ottobre 2020 il numero si fermava a 18 milioni e solo in 19 Regioni.

E sono oltre 384 milioni i referti digitalizzati su tutti i FSE, tra questi la maggioranza sono i green pass.

L’aver reso disponibile in automatico sul fascicolo sanitario elettronico la certificazione verde è stato il volano delle attivazioni.

La nostra inchiesta di ottobre 2020

Milioni di cittadini non hanno né l’app IO né l’app Immuni e neanche dimestichezza con la piattaforma nazionale Digital Green Certificate così hanno potuto o tuttora possono avere il green pass direttamente sul FSE.

Dall’inizio dell’utilizzo del green pass, è bastato accedere al fascicolo sanitario elettronico con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi e stampare o salvare sullo smartphone la certificazione sanitaria. Da dicembre 2020, anche il referto elettronico del tampone antigenico rapido eseguito dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta per ciascun assistito è stato reso disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

Soprattutto quest’attività di ottenere il green pass sul FSE ha determinato l’accelerazione delle attivazioni: un +200% in un anno e 7 mesi (ottobre 2020 – maggio 2022).

Le classifiche

FSE usato di più dai cittadini dell’Emilia Romagna

La regione Emilia-Romagna è la prima Regione per utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico. Come si vede dal grafico, nel primo trimestre 2022 è stato utilizzato dal 93% dei cittadini nei cui FSE è stato reso disponibile almeno un nuovo documento negli ultimi 90 giorni.

Al secondo posto i cittadini della Calabria con il 65% di utilizzo, avanti ai lombardi 61%.

Se i cittadini trovano sempre più referti digitalizzati nel FSE è anche perché medici ed aziende sanitarie lo stanno, finalmente, alimentando (qui e qui i relativi dati).

Ruolo centrale FSE per e-Health

Il ruolo centrale del FSE tra gli strumenti di e-Health è evidenziato anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si pone come obiettivo principale di “accelerare in modo decisivo il miglioramento, l’armonizzazione e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)”, per garantire piena accessibilità in tutte le regioni, sia da parte degli assistiti che degli operatori sanitari.