“Fare profitti. Etica dell’impresa”, talk online sul nuovo libro di Franco Debenedetti

Siamo nella post-rivoluzione digitale, un’epoca in cui politici ed economisti si domandano se le società per azioni e l’industria finanziaria, vere artefici di questa rivoluzione, siano all’origine dei grandi problemi sistemici della nostra epoca.

Con il suo libro Franco Debenedetti propone un viaggio al cuore dell’impresa per definirne la natura, i soggetti, i diritti e gli interessi al tempo delle aziende Big Tech e della pandemia.

Interverranno:

Franco De Benedetti , Presidente Istituto Bruno Leoni

Franco De Benedetti , Presidente Istituto Bruno Leoni

Stefano Fassina , Parlamentare, Camera dei Deputati

Alessandro Penato, Economista

Modera:

Giorgio La Malfa, Presidente, Fondazione Ugo La Malfa

Cinquant’anni dopo lo storico articolo in cui il premio Nobel Milton Friedman scrisse che «l’unica vera responsabilità delle imprese è fare profitti», si rinnova l’esigenza di analisi e risposte.

Come leggere e affrontare i cambiamenti in atto?

Come analizzare la crisi della produttività?

Come valutare la tendenza al monopolio dei giganti del Web e le ricadute sulla politica?

Come riflettere sul tema della diseguaglianza, tra classi sociali come tra vertici e dipendenti?

