Fare la domanda giusta. L’arte di lavorare con ChatGPT e le AI

Autore: Sergio Sentinelli, Alessandro Placa Editore: Apogeo Anno edizione: 2024 In commercio dal: 30 gennaio 2024 Pagine: 208 EAN: 9788850337033

Fare la domanda giusta risponde a un interrogativo molto diffuso tra i professionisti di diversi settori: “Come posso usare ChatGPT per lavorare meglio e, magari, meno?”. L’assunto è che le intelligenze generative possono diventare dei formidabili aiutanti se guidate nei loro compiti e, dal momento che la loro funzione principale è dare risposte, per allenarle è necessario costruire le domande giuste. Raggiungere ottimi risultati senza sapere come interrogare la macchina è un’illusione. Il segreto per aumentare la produttività è imparare a collaborare con l’AI, domanda dopo domanda.

Questo libro presenta i principali framework e le tecniche da seguire per costruire la corretta successione di domande per ricevere l’aiuto – le risposte – di cui si ha bisogno. Una sezione dedicata agli ambiti di applicazione mostra come sfruttare ChatGPT nella creazione di documenti di diversa natura: da un CV a una mail pubblicitaria, da un sito web alla bozza di un contratto, da una ricetta a un report post-riunione. Esempi pratici con la collaborazione di architetti, avvocati, commercialisti, insegnanti e marketer illustrano, infine, come evitare un utilizzo improprio dello strumento, spesso causa di frustrazione per gli utenti meno esperti.

GLI AUTORI

Sergio Sentinelli è ingegnere informatico e project manager, coordinatore di team di sviluppo software ed esperto in problem solving. Ha affrontato temi legati all’intelligenza artificiale in diversi ambiti quali il rischio sismico e l’ottimizzazione dei magazzini industriali. Ha trovato in ChatGPT un fido alleato per affrontare le innumerevoli sfide quotidiane.

Alessandro Placa, laureato in International Business Management, ha maturato un’esperienza in ambito digital marketing e sales. Ha sviluppato processi e soluzioni caratterizzate dall’uso dell’intelligenza artificiale applicata a database relazionali. Oggi collabora con il Gruppo Guanxi utilizzando l’AI per facilitare la digitalizzazione delle PMI italiane.