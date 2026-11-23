Natale è un periodo da passare in famiglia con gli amici, ma per molti di noi è anche un periodo dell’anno in cui connessioni a banda ultralarga in casa è davvero importante. Tra film in streaming, download di videogiochi nuovi e playlist delle feste, tutto connesso nello stesso tempo, la domanda di connessioni ultraveloci indoor cresce a dismisura sotto l’albero.

E’ per questo che le famiglie nel Regno Unito sono state richiamate a non esagerare con le decorazioni di Natale in casa, se non vogliono rallentare il WiFi domestico in un momento topico dell’anno.

Piers Murray, esperto di banda larga presso Quotezone.co.uk, sottolinea che una connessione WiFi potente è fondamentale durante il periodo natalizio: “A Natale, i segnali WiFi possono essere messi sotto sforzo: le famiglie si riuniscono per festeggiare e spesso si collegano online utilizzando i nuovi dispositivi ricevuti in regalo.

“Molti di noi si dedicheranno allo streaming di film o al gaming online; per questo, una connessione a banda larga solida è indispensabile.

“Naturalmente, una connessione cablata è sempre preferibile al WiFi, ma per molti non è una soluzione percorribile, a causa della conformazione della propria abitazione.

“Di conseguenza, siamo costretti ad affidarci al WiFi; tuttavia, con la casa piena di persone e le attività in cucina, non c’è da stupirsi se la connessione inizia a subire rallentamenti o interruzioni (il cosiddetto ‘buffering’).

“Se ciò accade, vale la pena consultare questo elenco di possibili cause – più di mezza dozzina – per capire come risolvere il problema, ottenere una connessione wireless più fluida e godersi un Natale senza stress”.

Possibili problemi che rallentano il WiFi a Natale

L’esperto ha detto al quotidiano Express che le luci natalizie figurano tra i principali responsabili dei rallentamenti del WiFi.

Ha aggiunto: “Ecco alcuni dei principali colpevoli quando si verificano problemi con il WiFi:

“Forni a microonde: l’autorità britannica Ofcom ha già in passato sconsigliato l’uso del microonde durante videochiamate, streaming in alta definizione o altre attività online importanti, poiché può ridurre l’intensità del segnale WiFi.

“Luci natalizie: queste decorazioni tipiche delle feste possono interferire con i segnali wireless; è quindi meglio evitare di posizionare il router nelle loro vicinanze.

“Baby monitor, telefoni cordless e dispositivi Bluetooth: i segnali emessi da baby monitor e telefoni cordless possono disturbare il WiFi, mentre i dispositivi Bluetooth possono entrare in conflitto con il router, dato che molti utilizzano la stessa banda a 2,4 GHz.

“Interruttori con regolatore di intensità luminosa (dimmer): anche questi elementi, per quanto insospettabili, possono causare interferenze; ​​è consigliabile collocare il router in una stanza che ne sia priva.

“Tubi dell’acqua, termosifoni e acquari: l’acqua assorbe il segnale WiFi, che può quindi indebolirsi se deve attraversare tali elementi o passarvi vicino; i termosifoni, inoltre, possono riflettere o bloccare il segnale. È dunque opportuno tenere il router lontano da questi oggetti”.

“Dispositivi per la casa intelligente, telecamere di sicurezza e videocitofoni: molti si collegano tramite la frequenza a 2,4 GHz, che consuma larghezza di banda e aggiunge segnali in competizione sulla stessa banda utilizzata dal Wi-Fi.

Hub e cavi USB 3.0 posizionati vicino al router: possono emettere interferenze radio nella banda dei 2,4 GHz, che possono disturbare il router.”

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