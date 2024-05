La videointervista a Roberto Falcone, presidente dell’associazione Nazionale LAPET, al termine del Congresso, che si è svolto il 9 maggio a Roma presso l'Università Lumsa: un'occasione per festeggiare i 40 anni di LAPET e i 20 anni di Assoprofessioni e un momento di confronto per attirare l'attenzione del Legislatore nazionale e europeo sulle disuguaglianze causate ai professionisti/Tributaristi non iscritti ad Albi o Ordini dalla non piena applicazione della direttiva europea 958/2018. Disattesa in Italia, nonostante attuata da 5 anni.