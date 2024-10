Torna in auge nel nostro paese l'ipotesi 'fair share' e si riaccende il dibattito non soltanto fra telco e OTT ma anche all'interno della stessa maggioranza.

Il ritorno in auge nel nostro Paese dell’ipotesi ‘fair share’ nel botta e risposta fra Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google in Italia e Roberto Basso, Direttore External Affairs and Sustainability di WindTre. Due posizioni contrapposte, che rappresentano plasticamente i due corni di una questione che sembrava tramontata, ma che la maggioranza vuole adesso riproporre con un emendamento alla Legge Concorrenza.

Pronta al replica di Diego Ciulli.

Il dibattito, anche all’interno del Governo – soprattutto tra il ministro Urso e il Sottosegretario Butti -, è aperto.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz