L’amministrazione Biden contro l’introduzione di una ‘telco tax’ nella Ue sulle Big Tech per finanziare le reti in fibra e 5G. E’ quanto emerge dai commenti della consultazione trasmessa alla Commissione Europea da parte del Dipartimento al Commercio nazionale sulle telecomunicazioni e l’amministrazione di Internet (NTIA), secondo cui l’obbligo per le piattaforme degli Isp di pagare (per le reti ndr) sarebbe una “distorsione della concorrenza” e minerebbe la net neutrality.

“L’obbligo di pagamenti diretti agli operatori di telecomunicazioni nell’UE in assenza di garanzie sulla spesa potrebbe rafforzare la posizione di mercato dominante dei maggiori operatori”, afferma la dichiarazione degli Stati Uniti. “Potrebbe dare agli operatori un nuovo collo di bottiglia rispetto ai clienti, aumentare i costi per gli utenti finali e alterare gli incentivi per i CAP/LTG [fornitori di contenuti e applicazioni e grandi generatori di traffico] affinché prendano decisioni efficienti in merito agli investimenti di rete e all’interconnessione. È difficile capire come un sistema di pagamenti obbligatori imposti solo a un sottoinsieme di fornitori di contenuti potrebbe essere applicato senza compromettere la neutralità della rete”.

I fornitori di banda larga europei hanno affermato nei loro commenti che dovrebbero essere autorizzati a richiedere nuove tariffe alle società online che rappresentano oltre il 5% del traffico di punta medio di una società di telecomunicazioni. I gruppi di pressione delle telecomunicazioni hanno affermato che l’Europa ha bisogno di “un contributo equo basato su un quadro che consenta negoziazioni equilibrate tra le società di telecomunicazioni e i grandi generatori di traffico che ottengono il massimo vantaggio dagli investimenti nelle telecomunicazioni, creando al contempo un carico di costi elevato con il loro traffico ed esercitando un potere sproporzionato sui mercati”.

ISP Ue vogliono pagamenti diretti dalle Big Tech Usa

Gli ISP europei hanno chiesto pagamenti diretti da parte delle società tecnologiche piuttosto che far pagare le aziende tecnologiche a un fondo gestito dal governo che distribuirebbe denaro agli ISP. I pagamenti dalle aziende tecnologiche agli ISP “dovrebbero essere basati su trattative commerciali sancite in un quadro che obbliga le parti a negoziare”, con il sostegno di una terza parte neutrale per risolvere le controversie, hanno affermato i gruppi di pressione delle telecomunicazioni.

Il governo degli Stati Uniti esorta l’Europa a “promuovere l’accesso a prezzi accessibili alla banda larga, proteggere l’accesso degli utenti ai contenuti online ed evitare misure discriminatorie che distorcano la concorrenza”, ha affermato ieri l’NTIA in un comunicato stampa. Riassumendo i commenti, l’NTIA ha affermato che la proposta potrebbe “dare agli operatori di telecomunicazioni un nuovo collo di bottiglia che potrebbe essere utilizzato per aumentare il controllo sui propri clienti; aumentare i costi per i consumatori e le piccole imprese; e creare distorsioni nell’ecosistema di Internet”.

Stati Uniti: le aziende tecnologiche investono già molto

L’amministrazione Biden ha sottolineato che le aziende tecnologiche investono già molti soldi nelle reti:

I servizi Internet dipendono da un’infrastruttura globale diversificata che si estende ben oltre le reti di accesso degli utenti finali. I CAP/LTG costruiscono e gestiscono reti, inclusi grandi sistemi internazionali di cavi in fibra e sottomarini, che forniscono servizi e applicazioni popolari. Sviluppano o acquisiscono contenuti, gestiscono data center e assumono altri obblighi che contribuiscono ai costi totali dell’ecosistema.

Gli Stati Uniti hanno avvertito di “rischi sostanziali in un meccanismo obbligatorio di pagamenti diretti da CAP/LTG alle reti di telecomunicazioni, in particolare in assenza di obblighi obbligatori e applicabili su come tali pagamenti vengono spesi. L’applicazione di pagamenti obbligatori su un sottoinsieme di generatori di traffico potrebbe essere discriminatoria e degradare la parità l’accesso a Internet, mettendo così in pericolo il principio dell’apertura di Internet/neutralità della rete”.

L’NTIA ha spiegato che l’approccio degli Stati Uniti al finanziamento della costruzione della rete “comporta investimenti privati, un fondo nazionale per il servizio universale e significativi finanziamenti pubblici ricavati da stanziamenti generali”. Gli Stati Uniti hanno affermato che questi “meccanismi di finanziamento responsabili pubblicamente”, in contrasto con i pagamenti obbligatori da un gruppo di società a un altro, sono fondamentali per “evitare misure discriminatorie che distorcono la concorrenza”.

Gli Stati Uniti hanno anche avvertito che i pagamenti obbligatori sarebbero “insostenibili” se più paesi li adottassero.

“Esortiamo alla cautela nel caso in cui l’UE consideri eventuali nuovi meccanismi di finanziamento che potrebbero interrompere l’attuale ecosistema di Internet, che si è adattato con successo all’evoluzione delle condizioni tecnologiche e di mercato nel tempo”, ha affermato l’NTIA. “Il traffico Internet è globale, sollevando interrogativi sulla capacità di un paese di raccogliere entrate da fornitori di contenuti stranieri; se molti paesi intraprendessero questa strada, sarebbe probabilmente insostenibile”.

BEREC: aumento dei prezzi, impatto negativo sui piccoli ISP

Oltre alle critiche di Meta, Google e Netflix, la proposta tariffaria è stata criticata dall’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il gruppo di regolatori dei paesi europei ha affermato di non aver trovato prove di “free-riding” da parte delle società tecnologiche o prove che i costi degli ISP non siano completamente coperti.

“L’introduzione di un contributo finanziario obbligatorio da parte delle grandi PAC agli ISP può distorcere la concorrenza tra gli attori del mercato”, ha affermato il gruppo. “È probabile che gli ISP più piccoli si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai grandi ISP, in particolare a causa del numero inferiore di utenti finali e del loro potere contrattuale inferiore. I CAP di grandi dimensioni forniscono in genere reti di distribuzione di contenuti commerciali (CDN) e servizi cloud. potrebbero trasferire i costi più elevati sui loro clienti, il che non riguarderebbe ad esempio solo le PAC più piccole, ma anche gli utenti commerciali, in particolare le PMI [piccole e medie imprese].”

Il BEREC ha anche affermato che esiste il pericolo che i clienti dei fornitori di contenuti, comprese le piccole e medie imprese, siano “influenzati negativamente quando i costi più elevati vengono trasferiti attraverso tariffe più elevate per gli abbonamenti ai contenuti o la qualità del servizio viene ridotta”.