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Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia”

Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia”

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Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia” Adnkronos

(Adnkronos) – “La popolazione lavorativa cambia e diventa necessario individuare strumenti capaci di valorizzare esperienza e competenze dei lavoratori più maturi. Abbiamo analizzato come intelligenza artificiale e robotica stiano entrando nella GDO per accompagnare questa fase di trasformazione”. Così Michele Faioli, professore associato di Diritto del Lavoro università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione dell’evento organizzato da Federdistribuzione, a Roma, “Il valore della diversità generazionale e l’innovazione tecnologica. Prospettive per il lavoro nel retail di domani”. 

economia

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Redazione Key4biz

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