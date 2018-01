La ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha presentato a Bologna lo scorso 19 gennaio il Decalogo sull’uso “didattico” di smartphone e tablet in classe, definito da una Commissione di nomina ministeriale (MIUR).

All’annuncio non è ancora seguita la pubblicazione della ricerca scientifica che ha dato luogo al Decalogo e che dimostri le ragioni di un “apprendimento accelerato” grazie ai device digitali.

Rimaniamo in attesa fiduciosa della relazione finale della Commissione che ha stilato il Decalogo.

Key4biz con questa iniziativa dà voce alle autorevoli prese di posizione critiche del mondo scientifico e della ricerca e alle proteste di settori importanti dell’opinione pubblica che indicano le direttrici errate dell’iniziativa della ministra Fedeli: l’aver ignorato le tante ricerche che in tutto il mondo sottolineano gli effetti devastanti degli smartphone sulla crescita equilibrata dei ragazzi; il non aver considerato come proprio lo smartphone è lo strumento diffusivo di tutti i fenomeni di cyberbullismo: l’aver ceduto ai produttori di hi-tech (per la vendita di nuovi smartphone) e ai giganti del web (affamati di Big data sui comportamenti dei ragazzi).

La decisione del MIUR dovrà essere seguita da un’apposita circolare indirizzata a tutte le scuole.

