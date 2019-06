Il fatidico giorno è arrivato. Oggi Facebook presenterà il White Paper sulla sua criptovaluta, Libra.

Sulla scia di questo entusiasmo, il Bitcoin – la crypto più famosa al mondo – ha fatto registrare nuovi record, arrivando a toccare 9,300 dollari.

Numeri impressionanti per la moneta virtuale, che, pur rimanendo ancora ben lontano dai picchi di fine 2017, ha guadagnato +150% da inizio gennaio, quando era scambiato attorno a 3.700 dollari. Il rialzo del bitcoin ha trascinato l’intero comparto delle criptovalute, che ora appare destinato ad arricchirsi di un nuovo concorrente con cui bisognerà fare i conti.

La Globalcoin di Facebook

Il progetto “Libra” è orientato allo sviluppo di una criptovaluta che permetta agli utenti del social network di poter trasferire denaro e fare acquisti online, senza l’ampia volatilità che normalmente contraddistingue le normali criptovalute.

La criptovaluta di Facebook sarà trasferibile a costi zero tramite i prodotti Facebook tra cui Messenger e WhatsApp. Altre informazioni riportano inoltre che il social network vuole implementare dispositivi fisici come gli ATM in modo che gli utenti possano scambiare risorse tradizionali per la criptovaluta.

Il consorzio della blockchain

Come riportato ieri, colossi finanziari e tecnologici faranno parte del progetto di Mark Zuckerberg, infatti la blockchain su cui girerà la criptovaluta sarà gestita da un consorzio di aziende come Mastercard, Visa e PayPal, oltre a gruppi retail e tecnologici come Uber ed ultima Iliad, che si faranno carico della governance della piattaforma.

Per poter entrare e far parte del consorzio, le grandi compagnie hanno dovuto pagare 10 milioni di dollari di ‘ingresso’, il minimo richiesto per essere partner dell’operazione.