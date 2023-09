Facebook News, Meta chiude il servizio in Regno Unito, Germania e Francia

Il servizio Facebook News non è mai stato lanciato in Italia. Il debutto risale al 2019 negli Stati Uniti, prima di ottenere un'integrazione nelle app anche in Australia, Regno Unito, Germania e Francia.

Meta ha annunciato la decisione di eliminare Facebook News nel Regno Unito, in Germania e in Francia dall’inizio di dicembre. Si tratta di una sezione del social network, un menu dell’app, in cui venivano raccolte le notizie in diverse categorie, tra cui anche gli argomenti locali.

Il servizio Facebook News non è mai stato lanciato in Italia. Il debutto risale al 2019 negli Stati Uniti, prima di ottenere un’integrazione nelle app anche in Australia, Regno Unito, Germania e Francia. Meta aveva pianificato di portare le News anche in Brasile e India, ma a quanto pare i lanci non si concretizzeranno. Facebook News mostra notizie locali e internazionali rilevanti per ciascun mercato.

Nella sua forma originale, gli articoli suggeriti erano determinati algoritmicamente, con una sezione separata di “storie principali” curata da operatori umani. Ma a partire dall’anno scorso, Meta ha aggiornato il progetto, per renderlo del tutto gestito dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Come scrive Techcrunch, l’annuncio segue la nuova politica di Meta sulla condivisione delle notizie, un cambio di passo deciso dopo l’esperienza del Covid, quando sulla piattaforma erano emersi contenuti divisivi, sia per temi sanitari che politici. Questo ha comportato anche un nuovo approccio nella nomenclatura dei menu, tanto che il termine “news feed” è sparito, a favore del solo “feed”.

Oltre a ciò, alcuni paesi, come l’Australia, hanno introdotto legislazioni per considerare le piattaforme online al pari degli editori di contenuti e tassarle di conseguenza. Meta ha spiegato che la decisione si basa sullo scarso successo delle news sul social: “Le persone non vengono su Facebook per leggere notizie e contenuti politici ma per connettersi con gli altri e scoprire nuove opportunità, passioni e interessi. Le notizie rappresentano meno del 3% di quanto viene visto sui feed di Facebook, una piccola parte di un’esperienza molto più ampia per la stragrande maggioranza degli utenti”.

Anche in Canada tolte le notizie da Facebook e Instagram

Con l’approvazione dell’Online News Act, Meta dal primo agosto ha deciso di togliere in Canada le notizie di quotidiani, giornali online, tv, radio e siti web da Facebook e Instagram. Se avesse continuato a consentire la pubblicazione delle news, la società guidata da Mark Zuckerberg avrebbe dovuto trovare un accordo economico con ogni editore. Secondo Reuters, la legge prevede un prezzo sui link delle notizie. La normativa è, quindi, diversa da quella introdotta in Australia e in Europa con la direttiva Copyright.

In Italia ecco il modo e i criteri per calcolare l’equo compenso. Se tra editore e piattaforma non si trova l’accordo, il prezzo è stabilito da Agcom.