Facebook Gaming sfida Twitch e YouTube

Facebook ha reso disponibile Facebook Gaming, un’app indipendente di streaming di contenuti videoludici. Il social network scende così ufficialmente in campo per sfidare nomi come Mixer, Twitch, e YouTube.

Secondo la descrizione dell’app, gli utenti “seguiranno giocatori di alto profilo e streaming di giochi e lasceranno commenti senza interagire con il resto di Facebook”. Facebook ha accelerato il lancio dell’app per approfittare del maggior consumo di contenuti dovuto alla quarantena internazionale.

Oltre a seguire gli streaming, gli utenti potranno trasmetterne dal proprio smartphone e giocare ai titoli di Facebook. Nel periodo di test, l’app ha riscontrato un successo notevole con 5 milioni installazioni in Asia e America Latina. oltre 700 milioni di utenti hanno inoltre fruito degli “instant games” disponibili.

“Facebook Gaming è l’esempio perfetto del ritorno dei contenuti videoludici a Facebook negli ultimi anni”, ha dichiarato Vivek Sharma, vice presidente di Facebook Gaming, “e questo è solo l’inizio”.

L’app è già disponibile su Play Store, mentre l’arrivo di una versione iOS è previsto nelle prossime settimane.