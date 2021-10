Facebook down, servono alternative alle Big Tech

Dopo il down di Facebook, Whatsapp e Instagram intervento della commissaria alla Concorrenza della Commissione Ue Margrethe Vestager: ‘C’è bisogno di scelte alternative nel mondo delle tecnologie, non possiamo affidarci soltanto a pochi player’.

E’ stato un errore interno di configurazione dei server a mandare in tilt per quasi 7 ore le tre app più usate al mondo. Edward Snowden chiama in causa la senatrice democratica Elisabeth Warren: “Spezzettare Facebook non è per niente una cattiva idea”.

Il Nobel per la Fisica 2021 all’italiano Giorgio Parisi, fisico teorico dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Facebook down, Vestager (Commissione Ue), ‘Ecco perché serve più concorrenza’

di Paolo Anastasio

Secondo la vicepresidente della Commissione Ue l’interruzione di Facebook e Whatsapp hanno mostrato la necessità di ampliare il ventaglio di player sul mercato.

Leggi l’articolo

Un errore interno di Facebook fa perdere a Zuckerberg 6,1 miliardi di dollari

di Piermario Boccellato

Un errore interno di configurazione dei server ha mandato letteralmente in tilt per quasi 7 ore le tre app più usate al mondo.

Leggi l’articolo

Nobel Fisica all’italiano Giorgio Parisi. Il Video dell’annuncio

di Luigi Garofalo

“Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”, ha detto Giorgio Parisi in collegamento con l’Accademia delle Scienze di Stoccolma.

Leggi l’articolo

L’offerta di Timvision (fibra e DAZN) un “bundle” anti concorrenziale?

di Paolo Anastasio

Timvision finisce nel mirino della concorrenza per la super offerta (in bundle?) che riguarda anche il calcio di DAZN azzerando i costi della fibra.

Leggi l’articolo

L’inquinamento dell’aria costa all’Europa fino a 433 miliardi di euro (e 630 mila morti)

di Flavio Fabbri

Un piccolo numero di impianti industriali ad alto impatto ambientale, dislocati tra Germania, Regno Unito, Polonia e Italia, è responsabile del 50% dei danni causati dall’inquinamento.

Leggi l’articolo

IPTV illegali, 2 persone condannate a pagare a Sky e Mediaset 145.000 euro ciascuno

di Luigi Garofalo

Per la Procura di Cagliari i due condannati hanno violato il diritto d’autore.

Leggi l’articolo

Trump chiede di essere riammesso su Twitter

di Giovanni Maria Riccio

Trump sostiene che il ban imposto dalla piattaforma di social network violerebbe il primo emendamento . E’ vero?

Leggi l’articolo

Mobility as a Service, un progetto del Mims per la nuova mobilità

di Flavio Fabbri

I candidati potranno inviare la propria “Manifestazione di interesse” a entrare a far parte dei primi tre progetti pilota di servizi del progetto “Mobility as a Service for Italy”.

Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista live a Paola Di Salvatore (Regione Abruzzo)

di Redazione

Domani alle 15 nuova intervista de “La PA che vorrei”. Ospite della puntata: Paola Di Salvatore, avvocato, dirigente di ruolo della Regione Abruzzo.

Leggi l’articolo

Formula E: 316 milioni di spettatori per i bolidi elettrici nel 2021 (+128% in Italia)

di Flavio Fabbri

Cresce il pubblico del campionato mondiale ABB FIA Formula E. Complessivamente l’audience è aumentata del +32%.

Leggi l’articolo

Governance dei dati, al via la nuova strategia dell’Ue con il “Data Governance Act”

di Davide Maniscalco

L’obiettivo prioritario del nuovo strumento regolatorio è quello di promuovere l’istituzione di solidi meccanismi, nell’ambito di un comune framework di intermediazione fiduciaria.

Leggi l’articolo

Democrazia Futura. La grande trasformazione digitale in un piccolo dizionario

di Pieraugusto Pozzi

Ventisei parole per capire meglio il presente e il futuro.

Leggi l’articolo

Clima, solo il 20% delle imprese italiane ha fissato obiettivi di decarbonizzazione

di Flavio Fabbri

Solo un pugno di esse, tra cui Enel, Pirelli e A2A, è in linea con la transizione energetica ed ecologica.

Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Federico Butera (Pres. Fondazione IRSO)



Guarda Video