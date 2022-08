Brutto risveglio social per gli utenti di Facebook. In tutto il mondo dalle 6:30 le bacheche sembrano “impazzite”: gli utenti si sono ritrovati post di celebrità e di pagine che non seguono. Ed inoltre, gli utenti, a causa del bug, stanno inondando le pagine dei vip di meme, perché sanno saranno visibili nei feed di milioni di account.

Altri utenti stanno approfittando del caos inviando spam ai link di donazione di PayPal o promuovendo progetti di criptovaluta.

Scusate ma c’è Facebook down? Mi ritrovo la home piena di post di gente che scrive su pagine di altri utenti. LOL #facebookdown — simonasimonajackson (@_simonajackson) August 24, 2022

Ma Facebook è stato hackerato? Mi escono solo post di persone random che mandano meme random a celebrità random #facebookdown — Christian De Biase (@chrisdebiase_) August 24, 2022

Key4biz ha contattato Meta.

“Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi con il loro Feed Facebook. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”. – un portavoce di Meta

Articolo in aggiornamento