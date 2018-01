Chief Operations Officer e Sales Director,

INextre Engineering

Il 16 gennaio 2018 INextre Engineering, società specializzata nella consulenza ICT, ha annunciato la nomina di Fabrizio Caiani a chief operations officer e sales director.

Inizia la carriera nel 1997 dove è chiamato per una collaborazione con Inferentia, azienda fondata da Enrico Gasperini.

Caiani ha inoltre elaborato la tesi di cui si avvale l’attuale sistema del sito Directline e per oltre 10 anni ha seguito il progetto “Domotica” di BTcino.

In seguito ha seguito lo sviluppo di Value Team, poi diventata Ntt Data, come vice presidente responsabile delle delivery organization unit per la realizzazione di portali istituzionali, eCommerce, Domotica, Mobile App e System Integrator.

L’ultimo incarico lo ha visto ricoprire la carica di executive senior vice president chief operation officer & chief technology officer in SiliconMakeApp.

Si è laureato nel 1996 presso l’Università Statale di Milano.