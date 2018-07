Responsabile delle attività commerciali nel Lazio,

Var Group

Fabio Ronca sarà responsabile delle attività commerciali di Var Group nel Lazio, azienda operante nei servizi e soluzioni ICT per l’innovazione delle imprese che ha consolidato la propria presenza nel centro Italia dando vita a Var Group Centro.

Fabio Ronca, romano, oltre 15 anni di esperienza nelle vendite e come sales in società specializzate del settore ICT, dopo la laurea magistrale in lingua e letteratura inglese all’Università degli studi della Tuscia, si è occupato delle vendite per società come Bartolini e ISA SpA.