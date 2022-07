La videointervista a Fabio Pressi - CEO, A2A E-Mobility: "Lavoriamo per eliminare le tre paure di chi ha un veicolo elettrico: la 'range anxiety', la paura di rimanere senza ricarica, la paura di trovare la postazione della ricarica pubblica occupata in modo abusivo e non funzionante".

La videointervista a Fabio Pressi – CEO, A2A E-Mobility. Pressi è stato uno degli oltre 50 speaker della Conferenza Energia Italia. A2A non è più solo una multiutility. Sulla mobilità elettrica il gruppo ha creato una società ad hoc guidata da Pressi: ecco gli obiettivi. Tra questi, ha detto Pressi, durante la videointervista a Key4biz, è “lavorare per eliminare le tre paure di chi ha un veicolo elettrico: la ‘range anxiety’, la paura di rimanere senza ricarica, la paura di trovare la postazione della ricarica pubblica occupata in modo abusivo e non funzionante”.