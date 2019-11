Country Manager Italia

ESET

Fabio Buccigrossi è il nuovo Country Manager Italia di ESET, azienda leader globale nella cybersecurity.

In precedenza, Buccigrossi ha lavorato per oltre dieci anni in Sophos Italia, dapprima come Direttore Marketing e successivamente come Channel Director.

Buccigrossi ha iniziato la propria carriera nel mercato ICT nel 1994. Dopo quattro anni in Telecom Italia, ha ricoperto diversi ruoli nell’area marketing e vendita, sia diretta sia indiretta, all’interno di importanti player del mercato ICT, quali MCI Worldcom Spa, Hyperion, Oracle e Sophos.

Si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano.