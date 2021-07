F. De Leo: ‘L’Italia tiri fuori il meglio di sé’

27 luglio 2021. La giornata in pillole. In primo piano, la consueta intervista a Francesco De Leo, Executive Chairman di Kauffman & Partners (Madrid): ‘L’Italia tiri fuori il meglio di sé. Il NextGenEu occasione di rinascita, ma servono innovazione e trasparenza’.

A seguire, le richieste della industry delle Tlc al Mise per l’Italia a 1 Giga: semplificazioni, rateizzazioni per le frequenze 5G e sostegno per il fondo bilaterale.

Infine, i dati oscuri della PA, tra digital transformation e inefficienze della burocrazia analogica.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

F. De Leo: ‘Italia e NextGenEU? Occasione di rinascita, ma servono innovazione e trasparenza’

a cura di Raffaele Barberio

Dobbiamo continuare a guardare avanti, nonostante la pandemia, raccogliendo le numerose sfide del cambiamento.Leggi l’articolo

Banda ultralarga, le richieste della industry Tlc al Mise per l’Italia a 1 Giga

di Paolo Anastasio

Incontro dei vertici di Asstel al Mise con il ministro Giorgetti. La industry chiede una mano al Governo su semplificazioni e sostegni.Leggi l’articolo

I dati oscuri della PA, tra digital transformation ed inefficienze burocratiche

di Dario Denni – Founder Europio Consulting

I dati già migrati sul Cloud dovrebbero essere già ordinati, classificati, e perfino cercare di prevedere un loro riuso. Ma così non è. Leggi l’articolo

Infrastrutture stradali, Giovannini: “Monitorare con nuove tecniche”

di Flavio Fabbri

Migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, “a fronte degli eventi atmosferici estremi”, grazie a nuove tecniche di monitoraggio.Leggi l’articolo

Polizia di Stato, come funziona il C-SOC di Roma a tutela delle banche dati

di Ing. Francesco Talone, Polizia di Stato

Il C-SOC ha una duplice natura: strumento a presidio della cyber security delle banche dati interforze e protezione delle persone fisiche.Leggi l’articolo

Tra Festival del Cinema di Venezia e Relazione Agcom, giallo canone Rai

di Angelo Zaccone Teodosi

Il Presidente Agcom Lasorella invoca tutela dei minori, ma non cita il porno online. E Viale Mazzini trema se salta il canone in bolletta..Leggi l’articolo

“No more ransom”: in 5 anni impediti profitti criminali per 1 miliardo di euro

di Flavio Fabbri

“No more ransom” dell’Europol ha già aiutato 6 milioni di persone, con il recupero di dati per 4,2 milioni di vittime di cyber attacchi.Leggi l’articolo

Olimpiadi di Tokyo 2021, tutti gli appuntamenti in HD su tivùsat

di Flavio Fabbri

Olimpiadi di Tokyo, ecco le gare da seguire sui Rai 2 (disponibile in HD su tivusat al canale 102) e Rai Sport (canale 21 di tivùsat)..Leggi l’articolo

Save the date: X convegno Centro Studi DNT®. Firenze, 4 ottobre 2021

di Redazione Key4biz

X convegno Centro Sudi DNT “GDPR, tutela della Persona e dei dati tra responsabilizzazione e responsabilità”, Firenze 4 ottobre 2021.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Harold Bradley e il primo Folkstudio a Trastevere

di Lucio Saya, regista

Pezzo dedicato al musicista afroamericano scomparso nella primavera del 2021, fondatore del primo Folkstudio a Trastevere..Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

