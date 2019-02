Exprivia Italtel e la strategia di open innovation come acceleratore di business

Domenico Favuzzi (Exprivia Italtel): “La scommessa su una start up italiana di Open Innovation come HRCOFFEE è un nuovo tassello verso un modello di business collaborativo e aperto”

Exprivia Italtel ha presentato oggi la nuova startup HRCOFFEE che si inserisce nell’ambito delle strategie di open innovation su cui il Gruppo ha puntato per accelerare la competitività nel mercato ICT. Dotata di un capitale di 300mila euro, HRCOFFEE è detenuta per il 70% da Exprivia.

“HRCOFFEE è un sistema di gestione del personale smart e dinamico, che si rivolge al dipartimento HR e ai manager di linea alla ricerca di sistemi innovativi per sviluppare e innovare le prassi organizzative per mezzo della tecnologia, nell’ottica di Open Innovation dell’intera linea di management aziendale”, ha affermato Davide De Palma, CEO di HRCOFEE.

“Grazie all’uso di una piattaforma digitale e di un’APP l’utente ha a disposizione tutto ciò che serve sapere a vista di smartphone sul team e sulle sue interazioni e consente a tutti i collaboratori di essere connessi con l’azienda in modalità always on”.

“La scommessa su una start up italiana di Open Innovation come HRCOFFEE – ha dichiara Domenico Favuzzi, a capo del Gruppo Exprivia Italtel – è un nuovo tassello verso un modello di business collaborativo e aperto a partnership e contributi esterni volti a stimolare la crescita aziendale. Crediamo fortemente nel contributo che HRCOFFEE potrà dare per lo sviluppo e per la valorizzazione del capitale umano al fine di creare un maggior coinvolgimento della popolazione aziendale nel raggiungimento degli obiettivi di Gruppo”.

La nuova realtà, presentata oggi a Milano in occasione dell’evento Connext 2019 promosso da Confindustria, ha sviluppato un nuovo modello di gestione manageriale basato su una piattaforma social che consente l’interazione tra tutti i collaboratori attraverso strategie “bottom-up”.

La piattaforma HRCOFEE consente così di individuare, promuovere e valorizzare i talenti. La startup ha sviluppato una tecnologia che favorisce e stimola l’empowerment di tutti i collaboratori grazie a un ambiente di lavoro fatto di connessioni tra le varie funzioni e condivisione degli obiettivi aziendali.

Il software aiuta l’area HR a mantenere alti i livelli di qualità organizzativa attraverso una gestione orientata allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, alla leadership in chiave 2.0 e all’integrazione di strumenti utili per i dipendenti (APP news aziendali, project Management, calendar, car Pooling, opportunità di training). Grazie alla rapidità nell’analisi delle dinamiche aziendali consentita dal software, HRCOFFEE rappresenta un importante acceleratore di cambiamento organizzativo.

Lo scorso 13 dicembre, a San Francisco (USA), HRCOFFEE è giunta fra le quattro finaliste alla World Open Innovation Conference, promossa dall’università di Berkley (California) che premia le migliori startup globali con forte carica di “disruption”.