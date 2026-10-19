Ex rete Tim, Ue contro KKR: informazioni fuorvianti su acquisizione

In primo piano oggi le obiezioni di Bruxelles all’acquisizione della rete TIM da parte di KKR.
Un tema delicato di concorrenza, con la Commissione Europea contesta al fondo americano di aver fornito informazioni fuorvianti o incomplete due anni fa per ottenere il via libera e rilevare NetCo, la società della rete TIM confluita in FiberCop, che respinge le accuse.
Sul fronte Spazio, ecco gli interventi dell’astronauta Luca Parmitano (Esa) e Marco Ferrazzani, direttore delle Risorse e dei Servizi dell’Agenzia spaziale europea, alla 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale.
Infine, un nuovo sviluppo sul fronte sempre caldo dell’AI: Anthropic crea fondo per ‘il bene pubblico’, il 5% delle azioni per coprire l’impatto dell’AI sul lavoro.
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