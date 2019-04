Evoluzione del Customer Care e della Qualità, Welcome Italia ospita il MUSTer di Fiordirisorse

Il MUSTer di FiordiRisorse fa tappa a Montacchiello (PI) nella sede di Welcome Italia, l’azienda che “fabbrica” servizi di telecomunicazione dedicati esclusivamente alle imprese.

Il MUSTer di FiordiRisorse fa tappa a Montacchiello (PI) nella sede di Welcome Italia, l’azienda che “fabbrica” servizi di telecomunicazione dedicati esclusivamente alle imprese.

Nel modulo ‘Evoluzione del Customer Care e della Qualità’ – in programma domani – si affronterà la gestione del cliente e della qualità del prodotto, attraverso l’utilizzo di case history e con l’aiuto di formatori che da anni collaborano con i principali brand internazionali.

Cos’è il MUSTer itinerante di Fiordirisorse

Il MUSTer di FiordiRisorse è un percorso formativo in General Management, concreto ed esperienziale, che si svolge interamente all’interno delle aziende.

Un master rivolto a manager, imprenditori, professionisti che ricoprono (o sono sul punto di ricoprire) ruoli decisionali e desiderano conoscere i punti di vista, i successi e gli insuccessi di aziende diverse, convinti che imparare dal confronto con gli altri, sperimentare soluzioni nuove e promuovere il cambiamento sia l’unica ricetta per lavorare sul futuro.

Le aziende che collaborano al Master di FdR lo fanno in maniera concreta, offrendosi come location e prestando i propri manager in qualità di relatori.

Nella giornata di domani infatti parteciperanno Stefano Luisotti – CEO e founder di Welcome Italia, Emanuela Simonini – Customer Care Manager e Nicola di Giusto – Sales Manager -, che illustrerà ai partecipanti le potenzialità del customer care come leva commerciale. A Mario Gibertoni Senior Consultant di Studio Base spetterà il main speech della giornata.



I 35 partecipanti inoltre avranno modo di visitare il customer care dell’azienda Toscana, un centro all’avanguardia che opera esclusivamente con personale dipendente e garantisce i tempi di risposta più rapidi del mercato: solo tre squilli di telefono, con risposta diretta di un operatore e senza l’uso di automatismi.

Per approfondire

Per scaricare il programma del MUSTer 2019 clicca qui.