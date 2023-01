Evento “Mobilità e Innovazione per la Crescita dell’Italia”. Roma, 9 febbraio 2023

Evento promosso da Anfov con il supporto di Movyon, che vedrà la partecipazione di Istituzioni, Imprese e Università. Registrati per partecipare in presenza.

Mobilità e Innovazione per la Crescita dell’Italia

Istituzioni, Imprese e Università di fronte alle Nuove Sfide.

9 febbraio, Roma

Roma Eventi, Fontana di Trevi

dalle ore 9.30 alle 13.00

La pandemia e il successivo shock all’economia globale hanno accelerato lo sviluppo di modelli sostenibili su tutti i livelli. Nel settore della mobilità, il PNRR ha risposto a questa esigenza, disponendo una serie di investimenti per lo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, in grado di assicurare l’elettrificazione e la digitalizzazione dei trasporti e migliorare la competitività complessiva del Paese. La sfida per tutti gli attori coinvolti nella gestione della mobilità, urbana ed extraurbana, sarà quella di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per indirizzare al meglio risorse e investimenti.

L’appuntamento, promosso da ANFoV (Associazione al servizio delle imprese pubbliche delle comunità pubbliche e dei cittadini), con il supporto di Movyon (società del Gruppo Autostrade leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni di Intelligent Transport Systems), vedrà la partecipazione di speaker del mondo istituzionale, accademico e di impresa e rappresenterà un’importante occasione di confronto sui nuovi scenari della smart mobility, sulla crescente domanda di innovazione e sostenibilità e sulle opportunità offerte dalle tecnologie di frontiera a vantaggio del sistema Paese.

In particolare, si toccheranno le seguenti tematiche:

Smart Mobility: nuovi scenari tra presente e futuro;

Infrastruttura stradale e sviluppo di servizi avanzati per la mobilità;

Monitoraggio e Gestione delle Infrastrutture;

Il ruolo strategico dei Dati e della Cyber Security;

Ricerca, Sviluppo e Investimenti sulla nuova mobilità.

Per partecipare in presenza è necessario registrarsi qui: