La Capitale ospiterà il prossimo 14 novembre il convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche”, organizzato da ANFoV, l’Associazione per la Convergenza nei servizi di Comunicazione, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem ed il contributo di A2A, AQP, Iren e Tecno Lab Energy.

ANFoV, l’Associazione per la Convergenza nei servizi di Comunicazione, che opera da decenni sul territorio nazionale per promuovere il confronto costruttivo tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni nell’ambito della digitalizzazione e dell’innovazione, organizza un importante momento di dibattito sulla transizione energetica ed ecologica in atto, con il patrocinio diUtilitalia eUncem e con il contributo diA2A, AQP, Iren e Tecno Lab Energy. Coinvolgendo direttamente operatori, Università e rappresentanti istituzionali, l’evento, che si terrà a Villa De Cesari, location suggestiva nel cuore della Capitale, propone come focus le politiche europee e nazionali di contrasto al surriscaldamento globale, il futuro delle città, la mobilità elettrica e l’infrastruttura idrica.

Come e in che direzione cambiare, gli obiettivi del convegno

L’obiettivo del Convegno del 14 Novembre è trovare gli equilibri giusti affinché enti pubblici e privati, imprenditori, microimprese, e ovviamente le famiglie, possano giovare degli strumenti ad oggi utili ad accelerare la transizione verso una società più sostenibile. Si tratta di una giornata a carattere tecnico, in cui gli interventi complementari dei diversi players forniranno tutte le informazioni per poter procedere al meglio nella direzione del cambiamento energetico.

Un importante momento di confronto

Gli speaker

Tra i relatori già confermati al Convegno vi sono al momento:

Marco Bussone, Presidente Uncem

Presidente Uncem Giordano Colarullo , Direttore Generale, Utilitalia

, Direttore Generale, Utilitalia Roberto Conte , Amministratore Delegato at Iren Smart Solutions; Amministratore Delegato at IBlu

, Amministratore Delegato at Iren Smart Solutions; Amministratore Delegato at IBlu Antonio Decaro , Sindaco di Bari e Presidente ANCI

, Sindaco di Bari e Presidente ANCI Umberto De Julio , Presidente, ANFoV

, Presidente, ANFoV Antonio De Leo , Direttore industriale, Acquedotto Pugliese S.p.A.

, Direttore industriale, Acquedotto Pugliese S.p.A. Raffaele Fitto , Ministro degli Affari Europei, le politiche di coesione e PNRR

, Ministro degli Affari Europei, le politiche di coesione e PNRR Giorgio Graditi , direttore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili e coordinatore per il PNRR, ENEA

, direttore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili e coordinatore per il PNRR, ENEA Domenico Laforgia , Professore emerito di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente della Facoltà di Ingegneria di Lecce, Presidente Acquedotto Pugliese SpA, Vice Presidente Utilitalia

, Professore emerito di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente della Facoltà di Ingegneria di Lecce, Presidente Acquedotto Pugliese SpA, Vice Presidente Utilitalia Antonio Navarra , Professore Ordinario Universita’ di Bologna – Presidente Fondazione “Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC)

, Professore Ordinario Universita’ di Bologna – Presidente Fondazione “Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC) Carlo Alberto Nucci , Ordinario di Sistemi elettrici per l’energia, Università di Bologna, Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities, Consorzio EnSiEL (confermato)

, Ordinario di Sistemi elettrici per l’energia, Università di Bologna, Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities, Consorzio EnSiEL (confermato) Francesco Padovano , Ceo, Tecno Lab

, Ceo, Tecno Lab Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Cesare Sironi , Amministratore delegato, A2A Smart City

, Amministratore delegato, A2A Smart City Domenico Villacci, Direttore EnSiEL, Università di Napoli “Federico II”

La partecipazione è a numero chiuso. Per partecipare è necessario compilare il form e inviare la richiesta.

La segreteria verificherà la disponibilità di posti e invierà un’email di conferma in caso di accettazione della sua richiesta.