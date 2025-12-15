Eventi live, accordo tra Sky Media e Friends&Vivo Multimedia

Sky Media, la concessionaria pubblicitaria di Sky Italia, e Friends&Vivo Multimedia, media company leader nel settore della live music entertainment, annunciano oggi di aver siglato una partnership triennale.

L’accordo permetterà a Sky Media di gestire, in esclusiva dal 1° gennaio 2026, gli spazi pubblicitari sugli schermi italiani degli eventi live di Friends&Vivo Multimedia, che rappresenta un patrimonio unico di artisti, venue e produzioni dal vivo, che ogni anno animano stadi, arene, palasport, teatri e club in tutta Italia.

“Questo accordo con un attore leader del mercato rafforza il posizionamento di Sky Media nel marketing esperienziale e segna il nostro ingresso nel settore degli eventi live. Un contesto in cui il messaggio pubblicitario diventa parte dell’esperienza, valorizzato da ambienti molto coinvolgenti e da un pubblico attento e fortemente ingaggiato”, ha dichiarato Giusi Violante, Managing Director di Sky Media Italia.

La partnership prevede anche la possibilità per Sky Media di sviluppare progetti branded integrati direttamente nell’evento e dà vita a un nuovo ecosistema ADV nel live entertainment che permetterà ai brand di essere sempre più al centro dell’esperienza live. Gli investitori – grazie anche all’esperienza consolidata di Sky Media nel coniugare messaggi di marca e contenuti di altissima qualità – potranno beneficiare del presidio di eventi premium ad alto valore e avere a disposizione strumenti per costruire relazioni autentiche con un pubblico altamente ingaggiato.

