Eutelsat, il principale concorrente europeo del fornitore di internet satellitare Starlink, è in trattative con l’agenzia spaziale indiana in merito a futuri lanci satellitari. Lo ha detto il suo Ceo Jean-François Fallacher, nell’ambito della strategia del gruppo volta ad ampliare le proprie opzioni di lancio satellitare. In un’intervista a Reuters, Jean-François Fallacher, insediatosi lo scorso giugno, ha detto che sono in corso negoziati con l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), sebbene non sia stato ancora raggiunto alcun accordo. Queste discussioni tra Eutelsat e ISRO non erano state rese pubbliche in precedenza.

Francia e India hanno rafforzato legami su difesa, spazio e sicurezza marittima

Francia e India hanno rafforzato i loro legami nei settori della difesa, dello spazio e della sicurezza marittima, con Nuova Delhi che ha recentemente firmato contratti per l’acquisizione di aerei da combattimento francesi. L’anno scorso, il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato i due Paesi a collaborare nel settore spaziale.

Eutelsat alla ricerca di nuovi lanciatori

Eutelsat si è fusa nel 2023 con OneWeb, una startup londinese di internet satellitare salvata dal Regno Unito e dal gruppo indiano Bharti. Il nuovo gruppo ha perso l’accesso ai razzi russi Soyuz dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca e da allora si affida a SpaceX di Elon Musk e ai razzi Ariane.

Ha inoltre firmato un accordo con MaiaSpace, una startup francese che sta sviluppando il primo mini-lanciatore riutilizzabile d’Europa. Jean-François Fallacher ha detto di essersi recato a Nuova Delhi a febbraio con la delegazione di Emmanuel Macron, dove ha incontrato il Ministro indiano delle Telecomunicazioni e le autorità di regolamentazione per discutere dell’accesso al mercato.

“Ci stiamo preparando per il futuro, perché le capacità di lancio devono essere pronte molto presto”, ha detto. “L’India è un paese vasto… quindi l’accesso al suo mercato è strategico”.

Prima della fusione Eutelsat-OneWeb ISRO ha lanciato 72 satelliti OneWeb

Prima della fusione tra Eutelsat e OneWeb, l’ISRO ha lanciato 72 satelliti OneWeb a bordo del suo razzo LVM3. Questi satelliti, delle dimensioni di un frigorifero, forniscono accesso a Internet a banda larga a governi e imprese. L’India sta riorientando il suo programma spaziale per trasferire le attività di produzione e commerciali di routine al settore privato, consentendo all’ISRO di concentrarsi sulla ricerca avanzata e sull’esplorazione. Secondo le stime ufficiali, Nuova Delhi punta a un’economia spaziale nazionale del valore di circa 38,36 miliardi di euro entro il 2033.

Eutelsat è completamente finanziata fino al 2031

Eutelsat gestisce 650 satelliti e prevede di averne più di mille “molto presto”, ha detto Jean-François Fallacher. Airbus sta attualmente costruendo 440 satelliti, mentre l’aggiornamento OneWeb, pianificato da tempo per il progetto IRIS² dell’Unione Europea, rafforzerà ulteriormente la flotta.

Jean-François Fallacher ha respinto i paragoni con la rete Starlink di Elon Musk, che vanta 10mila satelliti, affermando che Eutelsat si adatterà alle esigenze in continua evoluzione.

“Non è una questione di numero di satelliti, perché più si è in orbita, meno satelliti servono. Non appena questo diventerà un limite, ordineremo nuovi satelliti ed espanderemo la costellazione”, ha detto. Il gruppo è completamente finanziato fino al 2031, ha aggiunto, dopo aver ottenuto 5 miliardi di euro in un rifinanziamento lo scorso anno, che ha reso lo Stato francese il suo maggiore azionista.

“Non torneremo l’anno prossimo o quello successivo a cercare ulteriori finanziamenti sul mercato”, ha assicurato l’amministratore delegato.

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