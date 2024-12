Eutelsat ha ordinato altri 100 satelliti OneWeb a Airbus

L’operatore satellitare Eutelsat ha ordinato 100 satelliti al gigante aerospaziale Airbus. Saranno utilizzati per aggiornare ed espandere la sua attuale costellazione OneWeb in orbita terrestre bassa (LEO), che attualmente conta 648 unità. Costruiti in lotti, Eutelsat prevede di iniziare a ricevere la consegna verso la fine del 2026.

Airbus non è estranea a OneWeb, avendo già costruito la sua prima costellazione. Tuttavia, in questo caso si tratta di nuovi satelliti che porteranno nuove funzionalità alla rete OneWeb, tra cui quella che Eutelsat chiama: “integrazione 5G a terra”.

Sembra un po’ come la connettività direct-to-cell, ma un portavoce di Eutelsat ha detto a Telecoms.com che non è così e che i satelliti saranno utilizzati per servizi come il backhaul.

OneWeb fornisce già backhaul 5G

OneWeb sta già fornendo connettività backhaul 5G in località remote all’operatore storico australiano Telstra, ad esempio, e ha dimostrato con successo il backhaul 5G in Europa nel recente passato.

I nuovi satelliti saranno anche compatibili con la rete IRIS2. Pochi giorni fa la Commissione Europea ha assegnato un contratto di concessione di 12 anni al consorzio SpaceRISE, che costruirà la costellazione di 290 satelliti in orbita terrestre media (MEO) e LEO. Eutelsat è un membro di questo gruppo e sarà l’architetto principale e l’operatore dell’elemento LEO.

OneWeb compatibile con Iris2

“Stiamo facendo affidamento sul nostro partner di lunga data, Airbus, per iniziare a costruire i primi lotti della prossima generazione della nostra costellazione OneWeb LEO, che garantirà la continuità del servizio della costellazione esistente con funzionalità di servizio avanzate, mentre ci muoviamo verso un’architettura in linea con la costellazione IRIS2 nel 2030”, ha detto l’amministratore delegato di Eutelsat Eva Berneke. I satelliti saranno costruiti presso il sito Airbus di Tolosa, con inizio della produzione previsto per il 2026.

Alain Fauré, responsabile dei sistemi spaziali di Airbus Defence and Space, ha affermato: “Airbus ha prodotto l’intera flotta di satelliti OneWeb. Ci impegniamo a continuare con successo la costellazione OneWeb e a continuare a servire l’attività di Eutelsat come abbiamo fatto negli ultimi decenni”.

Eutelsat non ha detto quanto costeranno questi nuovi satelliti, ma ha affermato che non richiederanno alcuna modifica alla sua proiezione per il 2025 per le spese in conto capitale.

Nell’anno fiscale 2024, il capex lordo, che esclude il finanziamento di tutti o parte di determinati programmi satellitari nell’ambito di accordi di credito all’esportazione o tramite altre linee bancarie, è stato di 517,1 milioni di euro, mentre il capex in contanti è stato di 463,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 270,5 milioni di euro dell’anno precedente. Nell’anno fiscale 2025, Eutelsat prevede che il capex lordo ammonterà a 700-800 milioni di euro, mentre la società prosegue con l’implementazione della sua rete terrestre. Si aspetta inoltre che i ricavi siano più o meno stabili anno su anno. Berneke non si lascia influenzare: “La nostra esperienza sul mercato ci mostra che l’appetito per la capacità in orbita terrestre bassa sta crescendo rapidamente e siamo entusiasti di intraprendere la fase successiva del nostro viaggio per soddisfare tale domanda”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz