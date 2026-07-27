Gli operatori satellitari europei Eutelsat e SES sono pronti a incassare un totale di 6,1 miliardi di dollari per contribuire alla liberazione dello spettro satellitare destinato a servizi wireless.

La notizia ha messo le ali ai titoli di SES, che ha guadagnato il 6,6% in Borsa e anche a Eutelsat, che ha messo a segno un rialzo del 5,7%.

La Federal Communications Commissione (FCC) americana ha messo sul piatto 6,3 miliardi di dollari di incentivi per gli operatori satellitari, con SES che farà la parte del leone incamerando l’89% della somma, Eutelsat l’8% e la canadese Telesat il 3%.

L’obiettivo della FCC è liberare la parte alta della banda C, pari a 160 Mhz di spettro da destinare agli operatori mobili, con un’asta in programma all’inizio di aprile 2027.

Gli operatori satellitari devono concludere la migrazione entro il 2030, a fronte di un pagamento di 4,9 miliardi, mentre la seconda tranche di ulteriori 1,4 miliardi avverrà entro il 2031. Potranno inoltre essere rimborsati per costi di transizione e migrazione per un totale di 4-5 miliardi.

Per gli investitori europei nel settore delle telecomunicazioni, la decisione indica anche l’entità delle prossime spese per lo spettro da parte degli operatori statunitensi. JPMorgan ha affermato che le prossime aste del 2027-2028 potrebbero richiedere circa 25 miliardi di dollari di spesa.

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