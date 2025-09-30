Eutelsat a caccia di nuovi investitori per competere con Starlink

Eutelsat, primo operatore satellitare europeo sostenuto in primo luogo dalla Francia, ha bisogno di nuovi investitori preferibilmente europei per fare concorrenza a Starlink, l’operatore americano del miliardario Elon Musk.

Pesantemente indebitata, Eutelsat ha attirato l’attenzione di diversi governi quest’anno, posizionandosi come l’unica vera alternativa europea alla dipendenza da Starlink e dai suoi satelliti made in Usa. Lo scrive la Reuters in un’analisi, secondo cui gli azionisti di Eutelsat devono approvare oggi un investimento da 1,5 miliardi di euro da parte della Francia, al quale partecipa anche il Regno Unito. Il gruppo spera che anche altri paesi prendano parte al finanziamento.

C’è da dire che fra i primi supporter di Eutelsat c’è il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l’operatore francese di fatto è uno strumento per la sovranità europea.

Soluzione europea

Secondo l’eurodeputato francese Christophe Grudler del gruppo Renew Europe, Eutelsat è una delle migliori alternative europee a Starlink, ma l’azienda necessita di un impegno politico. A febbraio, l’eurodeputato ha scritto una lettera alla Commissione Europea, esortandola a trovare alternative a Starlink in Ucraina, poiché gli Stati Uniti minacciavano di bloccare l’accesso al Paese.

Grudler: ‘L’impegno della Francia in Eutelsat non basta’

“La decisione della Francia di rafforzare la propria partecipazione è un forte atto politico, ma non può fermarsi qui. Anche la Germania e gli altri Stati membri devono subentrare. Un Paese da solo non può portare questa ambizione continentale nello spazio”, ha detto Grudler a Reuters. Nell’ambito dell’aumento di capitale, la cui approvazione è prevista per oggi e che si svolgerà in due fasi, la Francia impegnerà un totale di 750 milioni di euro per raggiungere una partecipazione del 29,65% in Eutelsat, mentre il Regno Unito contribuirà con 163,3 milioni di euro per raggiungere una partecipazione del 10,89%. Parteciperanno anche Bharti Space, di proprietà del miliardario indiano Sunil Mittal, la compagnia di navigazione francese CMA CGM e il Fonds Stratégique de Participations, creato da diverse compagnie assicurative.

Eutelsat in crescita sul mercato azionario

Eutelsat, che ha nominato il nuovo CEO Jean-François Fallacher a maggio e un nuovo presidente del consiglio di amministrazione a settembre, ha confermato a Reuters la sua volontà di ottenere il supporto di più paesi europei, ma ha aggiunto anche che le discussioni con altri potenziali partner rimangono “a livello di approccio”. Jean-François Fallacher ha detto a Le Monde a settembre che i primi colloqui tra Francia e Germania si erano svolti durante la riunione del governo franco-tedesco a Tolone il 29 agosto.

Dopo aver toccato un minimo storico all’inizio del 2025, il prezzo delle azioni di Eutelsat è aumentato vertiginosamente a marzo, nel contesto delle discussioni sulla ricerca di un’alternativa europea a Starlink.

La Germania finanzia già l’accesso dell’Ucraina a Eutelsat, che ha fornito migliaia di terminali al Paese.

Sostegno francese nonostante la caduta del Governo

Alla domanda sulla caduta del governo francese, Eutelsat ha dichiarato a Reuters di non essere stata “direttamente colpita dal cambio di governo, anche se un nuovo ministro assumerà la guida del Ministero delle Forze Armate“. “In generale, un’azienda preferisce la stabilità del governo per garantire la continuità degli scambi politici e per rimanere identificata da questi”, ha indicato il gruppo. Tuttavia, a seconda dell’impegno e del sostegno finanziario della Francia. Interrogata sulle conseguenze di un possibile blocco di bilancio sul suo piano di ricapitalizzazione, Eutelsat ha dichiarato che era “improbabile” che la tempistica dell’aumento di capitale, che verrà lanciato dopo la sua approvazione da parte dell’assemblea generale di martedì, “fosse influenzata da un blocco in questa fase”, sottolineando che un potenziale blocco di bilancio avrebbe ripercussioni sull’anno prossimo e non su quello in corso.

Nuovi fondi per abbattere il debito e costruire 340 satelliti LEO

Questo massiccio aumento di capitale mira a ridurre il debito di Eutelsat, che ammonta a 2,6 miliardi di euro, e a contribuire al dispiegamento di 340 satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) per la sua costellazione OneWeb, con un costo di oltre 2 miliardi di euro.

Eutelsat ha acquisito OneWeb nel 2023 per capitalizzare sulla crescente domanda di Internet via satellite. Con poco più di 650 satelliti, OneWeb ha una rete molto più piccola di quella di Starlink, che ne conta circa 8mila. Per l’analista di Bernstein, Aleksander Peterc, il supporto di Francia e Regno Unito rappresenta un significativo punto di svolta, ma il finanziamento nel prossimo decennio dipenderà dal miglioramento della redditività e del flusso di cassa di Eutelsat.

Si spera nell’ingresso della Germania

“L’ingresso della Germania come azionista di maggioranza consoliderebbe ulteriormente la posizione di Eutelsat come principale fornitore di connettività LEO sovrano in Europa”, ha detto.

Un analista di Stifel, Antoine Lebourgeois, si è mostrato più cauto, affermando che l’aumento di capitale rappresenta un’ancora di salvezza a breve termine e non una soluzione a lungo termine.

“Il supporto dei governi europei è un primo passo cruciale e un segnale forte, ma potrebbe non essere sufficiente da solo a garantire la sostenibilità a lungo termine di OneWeb”, ha affermato. “Data l’intensa concorrenza e le economie di scala di operatori come Starlink, OneWeb avrà probabilmente bisogno di un impegno più sostanziale e duraturo da parte del settore pubblico per affermarsi davvero come alternativa europea“, ha aggiunto Antoine Lebourgeois.

