Eurovisioni. Infocivica ricorda Gianni Bellisario. Diretta streaming ore 16:00

La diretta streaming dell'evento "In ricordo di Gianni Bellisario. L’impegno nel servizio pubblico per l’accesso universale all’innovazione e per promuovere la coesione sociale"

Evento oggi a Villa Medici, a Roma, a tre anni dalla scomparsa di Gianni Bellisario, ricordando non solo il suo impegno per un nuovo servizio pubblico crossmediale della comunicazione, ma, più in generale, per il suo contributo a favore del bene della nostra comunità nazionale, dalle esperienze giovanili sull’onda del 68 per la promozione di una nuova stagione teatrale libera e aperta ai contributi delle nuove generazioni sino alle ultime battaglie a favore di una Rete pubblica al servizio davvero di tutti i cittadini e con un accesso davvero universale e senza discriminazioni.

Il ricordo di Gianni Bellisario

L’impegno nel servizio pubblico per l’accesso universale all’innovazione e per promuovere la coesione sociale

Roma, Gran Salone di Villa Medici

Accademia di Francia Via Trinità dei Monti 1

Lunedi 30 ottobre Ore 16.00-17.30

Programma dell’evento

16.00 Apertura dei Lavori

Giacomo Mazzone, Segretario Generale Eurovisioni

Segretario Generale Eurovisioni Pieraugusto Pozzi, Segretario Generale Infocivica

16.10 Ringraziamento e ricordo della famiglia

Roberta Bonucci, giornalista, consorte

giornalista, consorte Eodele Bellisario, già dirigente Rai, fratello

16.25 Da impresario teatrale a manager del sevizio pubblico

Lettera ricordo di Giampaolo Sodano, giornalista, già top manager Rai

giornalista, già top manager Rai Silvana Palumbieri, autore e regista a Rai Teche

16.40 L’impegno dentro la nostra Associazione

Massimo De Angelis, già Presidente Infocivica

già Presidente Infocivica Giampiero Gramaglia, già Presidente Infocivica

già Presidente Infocivica Bruno Somalvico, già segretario generale e fondatore Infocivica

16.55 La battaglia per favorire la coesione sociale

Michele Sorice, sociologo, Università LUISS Roma (registrato)

17.00-17.30 L’impegno sociale, culturale e manageriale dentro e fuori la Rai

Guido Barlozzetti, conduttore televisivo, esperto di media, autore Rai

conduttore televisivo, esperto di media, autore Rai Andrea Fabiano, già direttore di Rai Uno, Chief Content Officer Blu Yazmine

già direttore di Rai Uno, Chief Content Officer Blu Yazmine Clara Isola, matematico, con Gianni membro del direttivo dell’Associazione Dirigenti Rai

17.30 Conclusioni