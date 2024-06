Il 90% degli over 35 guarderà in televisione le partite dell'Italia agli Europei di calcio in programma nelle prossime settimane. Gli highlights delle altre partite si possono invece anche soltanto sui social.

Più l’evento è importante, ad esempio una finale, più lo schermo deve essere grande. Soprattutto per quanto riguarda le partite dell’Italia o le gare con degli Italiani in lizza. E’ questo il trend che emerge da un report realizzato da YouGov, presentato pochi giorni fa al Forum Europeo Digitale di Lucca, sulla modalità di fruizione preferita dagli Italiani ai prossimi Europei di calcio e alle Olimpiadi che si terranno tra poche settimane.

Un report per analizzare i principali trend sulla modalità preferita di fruizione dei contenuti sportivi (Tv, streaming, social) da parte dei fans della Serie A nel mondo e di come i tifosi italiani preferiranno fruire le gare olimpiche e le partite degli Europei di calcio in Germania. Il campione ha coinvolto 27 milioni di persone a livello globale, in 60 mercati diversi, e 425mila in Italia.

Il primo dato interessante è che per il 53% degli abbonati a servizi in streaming il calcio è lo sport più popolare, seguito dal basket per il 25% e da Formula Uno e Motori e Tennis per il 21%. In particolare, in Italia il 58% degli intervistati negli ultimi 30 giorni ha visto eventi sportivi in diretta Tv, a fronte del 27% che ha fruito di video streaming sportivi e il 24% che si è accontentato di leggere news online.

L’interesse per le serie europee, compresa la Serie A, è in costante crescita sui mercati esteri.

In Italia, la Tv resta lo strumento preferito di fruizione, soprattutto quando giocano gli Azzurri agli Europei e quando gareggiano atleti italiani alle Olimpiadi.

I tifosi italiani si accontenteranno di semplici highligts in caso di gare di qualificazione o di finali senza la presenza di atleti italiani. La fruizione via social crescerà nella fascia giovanile rispetto alle scorse edizioni.

